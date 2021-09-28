باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي موعد المباراة والتشكيل المتوقع

باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مباراة نارية في المرحلة الثانية من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا. حيث يستضيف ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. ويدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو على قمة المجموعة بعد الفوز على لايبزيج الألماني بسداسية مقابل ثلاث أهداف للفريق الألماني. بينما يدخل باريس سان جيرمان اللقاء وهو فى الترتيب الثاني للمجموعة بعد التعادل مع كلوب بروج البلجيكي بهدف لكل فريق. ويأمل الفريق الباريسي حصد نقاط المباراة الثلاثة و التربع على قمة المجموعة الأولي. ونستعرض معكم الآن التشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة للمباراة. وكذلك نستعرض مشوار كل فريق في الدوري. وموقف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي من اللحاق بالمباراة.

تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع

المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو حراسة المرمي جانلويجي دوناروما خط الدفاع ديالو – كيمبيمبي – ماركينيوس – أشرف حكيمي وسط الملعب هيريرا – جي فينالدوم – باريديس خط الهجوم نيمار – مبابي – دي ماريا

تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع

المدير الفني بيب جوارديولا حراسة المرمي إيدرسون خط الدفاع كانسيلو – لابورت – دياز – كايل ووكر وسط الملعب برناردو سيلفا – رودريجو – كيفن دي بروين خط الهجوم جاك جريليش – جابريل جيسوس – فودين

موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي البطولة دوري أبطال أوروبا الموعد والتوقيت 28/9/2021 الساعة 10:00م بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب حديقة الأمراء القنوات الناقلة Bein Sport 2 HD

موقف ميسي من اللحاق بالمباراة

كشفت تقارير فرنسية عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة فى مباراة السيتي بدوري أبطال أوروبا. وكما أكدت التقارير أن مشاركة ميسي محل شك. وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها أمام فريق ليون فى الدوري الفرنسي. وكذلك غيابة عن المباراة الأخيرة في الدوري إمام ميتز. ولم يتبقى سوي ٢٤ ساعة فقط تفصلنا عن اللقاء ومازال يخضع النجم الأرجنتيني للرعاية الطبية. ومن المفترض ان تحدد ال٢٤ ساعة القادمة الموقف النهائي لمشاركة ليونيل ميسي.

تاريخ مواجهات الفريقين

لعب الفريقين من قبل ٤ مباريات فقط وكانت جميعها في بطولة دوري أبطال أوروبا. حيث استطاع فريق مانشستر سيتي الفوز فى ٣ لقاءات منها و تعادل الفريقين فى مباراة واحده. ولم يستطيع فريق باريس سان جيرمان الفوز علي مانشستر سيتي في اي لقاء من قبل. وقد شهدت المواجهات السابقة إحراز السيتي لخمسة أهداف فى شباك باريس. بينما تمكن الفريق الباريسي فى إحراز ثلاثة أهداف فقط. وفي الختام نحن على موعد مع مباراة نارية من العيار الثقيل ونتمنى ان يخرج اللقاء بما يناسب تاريخ الفريقين.