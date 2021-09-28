نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والحزم ، تفتح مساء يوم الخميس المقبل 30 سبتمبر 2021 ، مباريات الأسبوع السابع من الدوري السعودي لكرة القدم 2021/2022 ، والتي تقام في يومها الأول 4 لقاءات، تبدأ بـ مباراة الرائد وضمك ثم مباراة النصر وأبها والاتفاق والفتح ، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف ملعب نادي الحزم في مدينة الرس السعودية، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع ناديا الحزم والهلال ، والتي يتوقع أن تشهد متابعة جماهيرية واسعة، نظرًا لما يحظى به الفريقان من شعبية كبيرة، وبالتحديد بالنسبة لعشاق ومحبي الزعيم الهلالي.

تجدر الإشارة إلى أن نادي القرن الآسيوي كانت تنتظره مواجهة مرتقبة، يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 ، حيث مباراة الهلال والفيحاء ، ضمن مؤجلات الدوري السعودي للمحترفين من الجولة الرابعة، لظروف ارتباطات الموج الأزرق في بطولة دوري أبطال آسيا ، وذلك رفقة أندية النصر والأهلي السعوديين.

ومن بين المؤجلات أيضًا في الأسبوع الرابع، مباراة النصر والطائي ، التي تُقام عقب مواجهة الهلال والفيحاء ، والتي علمنا قبل ساعات بتأجيلهما من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ، على أن تقام مباريات الجولة السابعة بدءًا من الخميس المقبل، وقبيل عودة تصفيات كأس العالم ثم استئناف مسابقة دوري أبطال آسيا .

في السطور التالية سنتعرف على موعد مباراة الهلال والحزم والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي وموقعهما في جدول المسابقة.

مباراة الهلال والحزم

يترقب عشاق كبير الرياض يوم الخميس المقبل، من أجل مواجهة أخرى في رحلة الدفاع عن اللقب الـ17 في تاريخ النادي الأزرق والذي توج به الموسم الماضي، والذي يسعى بالتأكيد للظفر بالبطولة رقم 18 من أجل توسيع فارق الألقاب الثمانية مع أقرب منافسيه نادي النصر السعودي ، فيما يأمل حزم الصمود في مشاركته التاسعة بدوري المحترفين السعودي ، في تحقيق نتيجة طيبة تحسب للجيل الحالي من اللاعبين في ظل ندرة الإنجازات للنادي.

أما عن مشوار الفريقين، فإن نادي الهلال السعودي وعلى مدار 5 جولات خاضها حتى الآن في البطولة السعودية، نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات أمام الطائي (1-0) والتعاون (2-1) والاتفاق (3-2)، فيما تعادل في مواجهتين سلبيًا مع الباطن وبنتيجة (2-2) مع الشباب في ديربي الرياض الأسبوع الماضي.

في المقابل، فـ نادي الحزم السعودي يقدم أداءً متوازنًا بعض الشيء هذا الموسم، حيث حقق الفوز في مباراتين على حساب أبها (2-0) والفتح (1-0)، كما تعادل إيجابيًا مع التعاون (3-3) والأهلي (2-2)، وخسر كذلك في لقاءين بنتيجة واحدة (0-2) أمام الرائد والشباب.

موعد مباراة الهلال والحزم والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء مساء الخميس، في تمام الثامنة والثلث ( 8:20 م ) بتوقيت السعودية، السابعة والثلث ( 7:20 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة والثلث ( 5:20 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة الهلال والحزم ، فلم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى اليوم عن القيادة التحكيمية للمواجهة.

وكما المعتاد تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء، غير أنه لم يُعلن رسميًا بعد عن القناة الناقلة للحدث، إلا أن مصادر رجحت أن تتولى قناة SSC SPORT 1 HD النقل الحي لفعاليات وأحداث المباراة.

ولم تُعلن الشركة الرياضة السعودية الناقلة الحصرية لمباريات الدوري السعودي عن معلق مباراة الهلال والحزم حتى الآن، غير أن عددًا من وسائل الإعلام قد تحدث عن إسناد المهمة للمعلق الرياضي السعودي عبد الله الغامدي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة الهلال والحزم والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين ونتائجهما حتى الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .