موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف استاد أولد ترافورد مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر يونايتد وفياريال، وتقام المباراة اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، حيث يسعى الشياطين الحمر بقيادة المدرب سولشايرإلى الانتصار في المباراة، وخطف الثلاث نقاط، وتخطي الفترة السيئة التي يمر بها الفريق، حيث خسر في ثلاث آخر ثلاث مباريات لعبها من أصل أربعة، ويأمل في زيادة الروح المعنوية للاعبين خاصة في وجودة الأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو المنضم حديثا للفريق، بينما يسعى فريق فياريال إلى خطف الثلاث نقاط وتكرار انتصاره على اليونايتد، حيث تقابل الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي في عام 2020، وانتهى اللقاء بفوز فياريال باللقب بعد انتصاره بضربات الترجيح، ونعرض موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى فريق مانشستر يونايتد إلى تحقيق انتصاره الأول في دور المجموعات في التشامبيونزليج، وتخطى خيبة أمل الخسارة في الجولة الأولى على يد فريق يونج بويز بثنائية مقابل هدف، وقد سجل كرستيانو رونالدو هدف اليونايتد، بينما سجل نيكولاس مومي نغيمالو، وجوردان سيباتشيو أهداف يونج بويز، ويتواجد الفريق في المركز الأخير في المجموعة بدون نقاط، وتضم المجموعة كلا من أتلانتا، وفياريال، ويونج بويز، بينما يقع الفريق في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، وذلك بعد مرور ست جولات، حيث انتصر الفريق في 4 مباريات، وتعادل في مباراة، وتعرض للهزيمة في مثلها.

يسعى فريق فياريال إلى الفوز في المباراة، وإقتناص الثلاث نقاط من اليونايتد، حيث يمتلك نقطة وحيدة في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، وذلك بعد التعادل في الجولة الأولى أمام فريق أتلانتا بهدفين لكل فريق، وقد سجل ريمو فريلير، روبن جوسينس أهداف أتلانتا، بينما أحرز مانو تريغيروس، وأرنوت جروينفيلد أهداف الغواصات الصفراء، ويتواجد الفريق في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الليغا بعد مرور سبع جولات برصيد 8 نقاط، وذلك بعد تحقيق الانتصار في مباراة وحيدة، والتعادل في خمس مباريات.

الأربعاء 29 سبتمبر 2021

7:00 بتوقيت غرينتش

8:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت اليسعودية، والعراق، وسوريا

11:00 بتوقيت عمان، والإمارات

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال