موعد مباراة الهلال والحزم القادمة 2021/09/30 في الدوري والقناة الناقلة مباراة عودة الصدارة للزعيم

يحل الزعيم الهلالي ضيفاً ثقيلاً على نادي الحزم في مباراة الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وأصبح موعد مباراة الهلال والحزم من أهم كلمات البحث الآن من قبل جماهير الكرة السعودية، وخاصة جماهير الزعيم الهلالي المتطلعة لرؤية فريقها على قمة ترتيب الجدول، تنقل المباراة حصرياً على قناة ssc hd 1، يدخل الزعيم المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، من لعب 5 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يهزم في أي مباراة، سجل لاعبوه 8 أهداف وسكنت شباكه 5 أهداف، ويتطلع للصدارة في حال تحقيق الفوز في اللقاء التشكيل المتوقع لفريق الهلال السعودي في اللقاء والموعد والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال والحزم في الدوري

15.35 بالتوقيت العالمي غرينتش.

16.35 بتوقيت الجزائر، تونس، المغرب.

17.35 بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

18.35 بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، البحرين، قطر.

19.35 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان.

القناة الناقلة مباراة الهلال والحزم

تنقل مباراة الحزم والهلال عبر شاشة قناة ssc hd 1 الرياضية السعودية الجديدة، صاحبة الحقوق الحصرية لنقل جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ولم تعلن القناة عن معلق اللقاء حتى الآن وسنوافيكم باسم المعلق فور إعلان القنوات عنه.

مباراة الهلال والحزم القادمة

يسعى نادي الحزم إلي الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة خاصة أنها تقام على ملعبه وبين جماهيره، لتحسين موقعه في جدول المسابقة الذي يحتل فيه المركز أل 6 قبل اللقاء برصيد 8 نقاط، ويسعى للدخول إلي المربع الذهبي ومنافسة الكبار، لعب الحزم قبل هذا اللقاء 6 مباريات فاز في مباراتين، وتعادل في مثلهما وهزم في مباراتين أيضاً، سجل لاعبوه 8 أهداف وسكنت شباكه 9 أهداف.

التشكيل المتوقع لنادي الهلال ضد الحزم

حراسة المرمى ” عبد الله المعيوف “.

الدفاع ” علي البليهي، ياسر الشهراني، جانج هيون سو، العليان “.

الوسط ” جوستافو، ناصر الدوسري، سالم، ماتيوس بيريرا، موسى ماريجا “.

الهجوم ” جوميز “.

بطاقة مباراة الهلال والحزم