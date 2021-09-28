موعد مباراة النصر وأبها القادمة الخميس 2021/09/30 في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أصبح البحث عن موعد مباراة النصر وأبها ضمن مباريات الجولة السابعة، من أهم وأشهر الكلمات البحث لدى محبي الكرة السعودية وخاصة جماهير النصر السعودي، التي تأمل في مواصلة فريقها انتصاراته في الدوري بعد أن حقق الانتصار في الجولة الماضية على فريق الباطن السعودي، المباراة تقام على ملعب نادي أبها السعودي ملعب أستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز “المحالة”، يسعى كلال الفريقين للفوز باللقاء الحزم صاحب المباراة والملعب، يحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، جمعهم من فوز وتعادل ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن قاع الدوري، أما ضيفه فريق النصر فيبحث عن الفوز في جميع مبارياته في الدوري، لتحسين ترتيبه فالنصر في المركز أل 6 قبل اللقاء برصيد 9 نقاط، جمعهم من لعب 5 مباريات فاز في 3 مباريات وخسر لقاءين، سجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه 7 أهداف وفيما يلي موعد المباراة.

موعد مباراة النصر وأبها القادمة في الدوري

15.35 بالتوقيت العالمي جرينتش.

16.35 بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.35 بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

18.35 بتوقيت مكة المكرمة، البحرين، الكويت، قطر.

19.35 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021

يحتل الاتحاد المركز الأول برصيد 13 نقطة بفارق نقتين فقط عن الهلال السعودي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، والاتحاد لعب 6 مباريات، أكثر من الهلال الذي خاض 5 جولات وله لقاء مؤجل ضد الفيحاء، بينما يحل في المركز الثالث فريق الرائد برصيد 11 نقطة من لعب 6 مباريات، وفي المركز الرابع فريق ضمك بنفس الرصيد 11 نقطة.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 6 4 1 1 24 5:15 10 13 2 الهلال 5 3 2 0 25 5:8 3 11 3 الرائد 6 3 2 1 24 9:11 2 11 4 ضمك 6 3 2 1 24 7:9 2 11 5 الفيحاء 5 3 1 1 25 4:8 4 10 6 النصر 5 3 0 2 25 7:10 3 9 7 الفتح 6 2 2 2 24 4:6 2 8 8 الحزم 6 2 2 2 24 9:8 -1 8 9 الفيصلي 6 2 2 2 24 8:7 -1 8 10 الشباب 6 1 3 2 24 10:9 -1 6 11 الإتفاق 6 1 3 2 24 14:12 -2 6 12 الأهلي 6 0 5 1 24 8:6 -2 5 13 الباطن 6 1 2 3 24 6:3 -3 5 14 الطائي 5 1 1 3 25 7:5 -2 4 15 أبها 6 1 1 4 24 15:6 -9 4 16 التعاون 6 0 3 3 24 15:10 -5 3

تردد قناة ssc الرياضية السعودية الجديد

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المدير الفني لفريق النصر السعودي الجديد