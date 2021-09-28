دوري أبطال أوروبا: تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان

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عمر شويل - جدة تشهد مباريات دوري أبطال اوروبا اليوم العديد من المباريات ذات العيار الثقيل، حيث سيلتقي بعد قليل فريق مانشستر سيتي مع فريق باريس سان جيرمان، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال اوروبا للموسم المقبل 2021/2022، وسوف يتم إقامة اللقاء على ملعب حديثة الأمراء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وينتظر مشاهدة تلك المباراة الالاف من مشاهدي ومحبي كرة القدم على مستوي العالم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال اوروبا.

يدخل فريق مانشستر سيتي ذلك اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية بعد فوزه الأخير على فريق تشيلسي في الجولة الماضية بالدوري الأنجليزي، حيث استطاع فريق مانشستر سيتي الفوز على فريق تشيلسي في عقر داره، بالإضافة إلى تغلبه على فريق لايبزيج في الجولة الأولي بدوري أبطال اوروبا بنتيجة 6 أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

كما يدخل فريق مانشستر سيتي هذه المباراة وهو متصدر المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، ثم يأتي في المركز الثاني بذات المجموعة فريق باريس سان جيرمان وكلوب بروج بنقطة لكل منهما، أما فريق لايبزيج فيأتي في المركز الأخير بتلك المجموعة بدون أي نقاط.

أما فريق باريس سان جيرمان والذي سوف يستضيف مانشستر سيتي في مباراة اليوم، فهو يدخل هذه المباراة بعد فوزه على فريق مونبيلية بهدفين مقابل لاشىء، ليواصل انفراده بتصدر قائمة ترتيب الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة حيث حصل على 24 نقطة بعد فوزه في كل المباريات وعددها 8 مباريات، إلا أنه وعلى الرغم من تصدره الدوري الفرنسي إلا أنه تعثر في مباراته الأولي في دوري أبطال اوروبا أمام فريق كلوب بروج، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدف لكل فريق.

ومن المتوقع أن يدخل فريق مانشستر سيتي مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمي: إيدرسون.

خط الدفاع: دياز، ووكر، ستونز، كانسيلو.

خط الوسط: دي بروين، بيرناردو، رودري.

خط الهجوم: رياض محرز توريس، جريليش.

وسوف يتم إذاعة المباراة عبر قنوات بين سبورت الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا والعديد من البطولات والمسابقات القارية والعالمية، وسوف تقام اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 العديد من المباريات في دوري أبطال اوروبا لعل أبرزها وأجملها هذه المباراة.