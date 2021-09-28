نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم.. الـPSG يتقدم بهدف رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم الشوط الأول والثاني. المباراة التي ستقام على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس لحساب مباريات الجولة الثانية من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا 2021 ، ملخص مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم ، هي محض اهتمام ومتابعة جميع محبي وعشاق الكبيرين مان سيتي وباريس ، لذلك نختص في هذا المقال رصد ومتابعة لحظة بلحظة أحدث هذا اللقاء الكبير.

ملخص نتيجة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم ، من خلال ما نسعى لتقديمه على موقعنا “ثقفني” وحيث أننا نعلم أن جميع عشاق كرة القدم في كل مكان يريدون متابعة نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم ، لذلك سنعمل على رصد متابعة لحظة بلحظة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا 2021.

PSG إدريسا جي د.ق 8 مان سيتي 0

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ، ومن المتوقع أن تكون قناة ليبيا الرياضية ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم مجانا على نايل سات، ونرفق لكم تردد قناة ليبيا الرياضية نايل سات لعلها تنقل مباراة باريس سان جيرمان ومان سيتي اليوم مجانا. يمكنكم استقبال القناة على التردد التالي: تردد قناة ليبيا الرياضية: 11766 أفقي H 27500–12303 أفقي H 27500.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الشوط الأول

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي اليوم الثلاثاء 28-9-2021 لحساب مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، بنما ستقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

لحظات قليلة وتنطلق المباراة، وسنعمل على رصد وتقديم متابعة مستمرة فيما يخص ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الشوط الأول والثاني اليوم في دوري أبطال أوروبا، تابعوا معنا سنعمل على تحديث هذه الصفحة بشكل مستمر، يُرجى عمل تحديث لهذه الصفحة كل دقيقتين بعد انطلاق صافرة البداية لكي تتطلعون على نتيجة المباراة أول بأول.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الآن:

انطلقت صافرة حكم اللقاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسط حماس كبير من لاعبي الفريقين والجماهير في مدرجات ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس ، وبدأت المباراة وسط بحث كبير من لاعبي الفريقين لخلق ثغرة والتوغل من أجل تسجيل هدف التقدم المبكر في الشوط الأول.

دقيقة 8: جوووووووووووول لصالح باريس سان جيرمان عن طريق اللاعب إدريسا جي من خلال عرضية ليضعها اللاعب في شباك مانشستر سيتي، ويكون التقدم من نصيب الـPSG.