مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا المواعيد والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال ، في إطار مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2021/2022 ، ولحساب مرحلة الذهاب في المجموعة السادسة، يستضيف مساء بعد غدٍ الأربعاء، ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية، نسخة مكررة من لقاء نهائي الدوري الأوروبي 2020/2021 ، ومواجهة ثأرية تجمع ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني .

وكان فريق الغواصات الصفراء قد نجح في حصد لقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه على حساب الشياطين الحُمر، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح (11-10)، إثر انتهاء اللقاء الذي احتضنه ملعب إنيرغا غدانسك في مدينة غدانسك البولندية بالتعادل الإيجابي (1-1).

في السطور المقبلة نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى موقف الفريقين في دور المجموعات، وكذلك وضع الناديين على الصعيد المحلي في الدوري الإنجليزي (البريميرليج) والدوري الإسباني (الليجا)، وكذلك تاريخ لقاءات مانشستر يونايتد وفياريال .

مباراة مانشستر يونايتد وفياريال

من جديد، يلتقي ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني ، في مواجهة أوروبية، ولكن هذه المرة على صعيد دوري أبطال أوروبا ، في لقاء يحتضنه ملعب Old Trafford معقل المان يونايتد، وهي فرصة مثالية للفريق الإنجليزي من أجل الثأر، رغم تذبذب نتائجه نسبيًا في البريميرليج ، خصوصًا بعد خسارته الأخيرة أمام أستون فيلا ، فيما يعاني الفريق الإسباني من عدم استقرار على مستوى النتائج في الليجا هذا الموسم.

وفي النسخة الجديدة من الشامبيونز ليج، خاض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراة واحدة، في الجولة الأولى ضمن مرحلة دور المجموعات، حيث تلقى هزيمة في الوقت القاتل أمام نادي يونج بويز السويسري المغمور بنتيجة (1-2) على ملعب الأخير، ما دفعه إلى تذيل ترتيب المجموعة، ما يجعل الدوافع أمامه أكبر للفوز بلقاء فياريال من أجل استمرار المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 من الـ Champions League .

في المقابل، فقد سقط نادي فياريال الإسباني في فخ التعادل الإيجابي المثير في الدقائق الأخيرة، أمام نادي أتلانتا الإيطالي (2-2)، ما منحه أول نقطة في منافسات دور المجموعات، غير أنه بات في المركز الثالث في المجموعة السادسة (المؤهل إلى الدوري الأوروبي)، ولذا فهو بحاجة ماسة إلى الفوز والثلاث نقاط، خشية أي سيناريو غير محسوب في المواجهات المتبقية، فضلًا عن لقاء أتلانتا وبوينج بويز والذي يسبق مواجهة الفريق الإسباني مع مضيفه الإنجليزي.

على المستوى المحلي، يحتل الشياطين الحمر المركز الرابع في جدول البطولة الإنجليزية، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وخسارة، خلال 6 جولات مرت من عمر البريميرليج.

أما الغواصات الصفراء، فهو في المرتبة الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني ، وذلك بعدما حصد 8 نقاط، من انتصار وحيد و5 تعادلات، بعد مضي 6 أسابيع منذ انطلاق الليجا للموسم الجاري.

تاريخيًا التقى مانشستر يونايتد وفياريال في 5 مواجهات من قبل، انتهت جميعها بالتعادل السلبي، باستثناء مواجهة نهائي الدوري الأوروبي ، والتي حسمها كما أسلفنا الفريق الإسباني، وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويمكن استعراض إجمالي النتائج على مستوى تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وفياريال الخمس التي جمعت الناديين في الصورة التالية:

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في دوري الأبطال ، تشهد العديد من المواجهات الهامة، على غرار مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ، وكذلك ليفربول وبورتو ، إضافة إلى يوفنتوس وتشيلسي ، وبنفيكا وبرشلونة .

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال والقنوات الناقلة

تقرر إقامة اللقاء، مساء بعد غدٍ الأربعاء، في تمام العاشرة ( 10 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9 م ) بتوقيت القاهرة، السابعة ( 7 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة مانشستر يونايتد وفياريال ، فقد أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحكم الدولي الألماني فليكس زفاير مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

وسيتولى المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق والوصف التفصيلي للقاء عبر الشبكة الرياضية القطرية.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى موقف الفريقين في المجموعة السادسة بمرحلة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وكذلك وضعتيهما على الصعيد المحلي في الدوري الإنجليزي و الدوري الإسباني ، علاوة على تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وفياريال .