“الرائد Vs ضمك” makani.com.sa حجز تذاكر منصة مكاني الإلكترونية في دوري الأمير محمد

makani.com.sa حجز تذاكر منصة مكاني الإلكترونية التي تتاح عليها بين الحين والآخر تذاكر مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان ليقوم بحضورها أعداد محددة، وقد قام فريقي الرائد وضمك اليوم بطرح تذاكر المباراة المقبلة لهما والتي تقام مساء الجمعة على المنصة ليقوم جماهير الفريقين بحجز التذاكر والحضور إلى الملعب مع الالتزام بالشروط والمعايير الخاصة بحضور المباريات بالمملكة.

دوري الأمير محمد بن سلمان الجديد

وفي الانطلاق الجديد للموسم الكروي في 1442-1443 يقوم دوري الأمير محمد بن سلمان بالمشاركة بقوة، حيث تتنافس الفرق حسب الجدول المقرر لها للقاء الفرق كما يتم الانتهاء من المباريات المؤجلة بين فرق أخرى، والتي تم تأجيلها من فترات سابقة بسبب انتشار جائحة رونا، وقد استغلت الفرق السعودية فترة الحظر للتدرب الجيد للظهور بالمظهر الأفضل لها أمام جماهيرها، ويقوم الاتحاد العام للرياضة والنوادي التي تتبعها تلك الفرق بعمل المسحة لهم قبل دخول المباريات حرصا على صحة اللاعبين، كما حرصت وزارة الصحة أن يكون اللاعب السعودي قدورة لغيرة وتم إعطاء الجميع لقاحات كرونا قبيل بداية الموسم الكروي الجديد.

مباراة الرائد VS ضمك

تأتي مباراة الفريقين ضمن الجولة الثامنة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان التي تتشارك فيها الفرق للتنافس على الفوز بكاس الدوري في الموسم الكروي الجديد، وتتنافس الفرق السعودية المتنوعة أمام جماهيرها للخروج بالأداء الأفضل وخاصة تلك الفرق التي تطرح التذاكر الخاصة بحضور المباريات ليقوم جماهيرها بتشجيعها على الهواء مباشرة، ويتم إتاحة حجز التذاكر عبر رابط تسجيل منصة مكاني.

أسعار تذاكر مباراة الرائد وضمك

الجلوس على المنصة 50 ريال.

سعر تذاكر الأفراد 20 ريال.

أسعار تذاكر العوائل 10 ريال.

التذاكر خلف المرمى 10 ريال.

اسم المباراة الرائد وضمك البطولة دوري الأمير محمد بن سلمان الموعد والتوقيت 30 سبتمبر الساعة 18:30 مساء بتوقيت السعودية الملعب ستاد الملك عبد الله بريده القنوات الناقلة القنوات الرياضية السعودية

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