الدوري الأوروبي (مجموعات / جولة 1): برنامج مباريات اليوم الخميس

تدور اليوم الخميس 16 سبتمبر ، الجولة الأولى من مجموعات الدوري الأوروبي لكرة القدم وفق البرنامج التالي. الدوري الأوروبي

بايرن ليفركوزن - فرينكفاروزي (س17 و45 دق) بي ان سبور2

ريال بيتيس - سيلتك (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3

دينامو زغرب - واست هام (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2

غلطة السراي - لاتسيو (س17 و45 دق) بي ان سبور اكسترا1

لوكوموتيف موسكو - مارسيليا (س17 و45 دق) بي ان سبور اكسترا2

غلاسكو رينجرز - ليون (س20) بي ان سبور بريميوم3

آيندهوفن - ريال سوسييداد (س20) بي ان سبور2

أولمبياكوس - رويال انتويرب (س20) بي ان سبور بريميوم3

آينتراخت فرانكفورت - فنربخشة (س20) بي ان سبور اكسترا1

ليستر سيتي - نابولي (س20) بي ان سبور بريميوم1

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