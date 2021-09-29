“الكلاسيكو” موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة 2021/10/03 في البريمرليج والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة محبي كرة القدم الإنجليزية أنتم على موعد مع الإثارة والمتعة، موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، حيث يستضيف ملعب آنفيلد معقل ليفربول قمة الجولة السابعة في الدوري لقاء الكبيرين أول وثاني ترتيب الدوري، وتنقل عبر قناة بي إن، الهدف واحد لكلا الفريقين وهو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، ليفربول يعيش أفضل فتراته منذ أنطلاق الدوري فهو على القمة برصيد 14 نقطة من لعب 6 مباريات، وأيضاً يحتل قمة المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير على مستضيفه بورتو البرتغالي في ملعب الدراجاو معقل بورتو بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل الفرعون المصري محمد صلاح هدفين، ليستمر صلاح في تحطيم كافة الأرقام القياسية مع الريدز، وأيضاً يسعى صلاح للانفراد بترتب هدافي الدوري من خلال هذا اللقاء.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري

على الجانب الأخر لا بديل أمام السيتي إلا الفوز، خاصة أن الفريق تلقى خسارة موجعه بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من المجموعة بالهزيمة بهدفين دون رد، ويسعى الفريق للخروج من عثرته عن طريق الفوز على ليفربول واعتلاء الصدارة للبريمرليج، السيتي قبل اللقاء يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة من خوض 6 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات، وتعادل في مباراة، وهزم في مباراة سجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه هدف وحيد.

توقيت مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

تلعب المباراة يوم الإثنين الموافق 2021/10/03 في تمام الساعة 15.30 بالتوقيت العالمي غرينتش، 17.30 بتوقيت القاهرة، الخرطوم، طرابلس، 18.30 بتوقيت السعودية، قطر، البحرين، العراق، سوريا، 19.30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عٌمان.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 2022/2021

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 ليفربول 6 4 2 0 32 4:15 11 14 2 مانشستر سيتي 6 4 1 1 32 1:12 11 13 3 تشيلسي 6 4 1 1 32 2:12 10 13 4 مانشستر يونايتد 6 4 1 1 32 5:13 8 13 5 إيفرتون 6 4 1 1 32 7:12 5 13 6 برايتون 6 4 1 1 32 5:8 3 13 7 وست هام يونايتد 6 3 2 1 32 8:13 5 11 8 أستون فيلا 6 3 1 2 32 7:9 2 10 9 برينتفورد 6 2 3 1 32 5:8 3 9 10 آرسنال 6 3 0 3 32 10:5 -5 9 11 توتنهام هوتسبير 6 3 0 3 32 9:4 -5 9 12 واتفورد 6 2 1 3 32 9:7 -2 7 13 ليستر سيتي 6 2 1 3 32 10:7 -3 7 14 وولفرهامبتون 6 2 0 4 32 5:3 -2 6 15 كريستال بالاس 6 1 3 2 32 9:6 -3 6 16 ساوثهامتون 6 0 4 2 32 7:4 -3 4 17 نيوكاسل يونايتد 6 0 3 3 32 14:7 -7 3 18 ليدز يونايتد 6 0 3 3 32 14:6 -8 3 19 بيرنلي 6 0 2 4 32 11:5 -6 2 20 نورويتش سيتي 6 0 0 6 32 16:2 -14 0

التشكيل المتوقع لليفربول في المباراة

حراسة المرمى ” اليسون بيكر”.

الدفاع ” روبرتسون، فان دايك، ماتيب، جوميز”.

الوسط ” هيندرسون، جوميز، فابينيو”.

الهجوم ” محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو، ساديو ماني”.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي في اللقاء

حراسة المرمى ” إيدرسون “.

الدفاع ” روبين دياس، كانسيلو، إيمريك لابورت، كايل ووكر “.

الوسط ” كيفين دي بروين، فودين، بيرناندو سيلفا “.

خط الهجوم ” رياض محرز، جاك جريليش، جابريل خيسوس “.

بطاقة المباراة