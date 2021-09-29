نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وبنفيكا القادمة والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة برشلونة وبنفيكا القادمة، والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 29\09\2021، حيث يحتضن استاد ملعب “النور” أحداث اللقاء المنتظر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يسعى برشلونة نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، والحصول على أول ثلاث نقاط في المجموعة، بعد أن خسر الجولة الأولى من “بايرن ميونخ” بنتيجة كبيرة بثلاثة أهداف دون رد، يسعى المدير الفني للبارسا الهولندي رونالد كومان نحو الفوز باللقاء، والحصول على الثلاث نقاط والإبقاء على حظوظ فريقه في الصعود للأدوار القادمة.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو في مؤخرة المجموعة بلا رصيد من النقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى بنتيجة ثقيلة من البايرن بثلاثة أهداف دون رد، لذلك هي مباراة حاسمة بالنسبة للبارسا، فسوف يسعى للفوز بها والحصول على نقاط المباراة الثلاث، لإحياء أماله في الصعود عن هذه المجموعة.

بينما يدخل بنفيكا اللقاء برغبة قوية في الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وقد تعادل في الجولة الأولى أمام دينامو كييف بهدف لمثله، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية من جانب الفريقين، مباراة مليئة بالندية والإثارة والسرعة والرغبة الأكيدة للفوز بها.

موعد مباراة برشلونة وبنفيكا

يحتضن استاد ملعب النور أحداث اللقاء الهام والمرتقب بين برشلونة وبنفيكا، وسوف تنطلق المباراة اليوم الأربعاء الموافق 29\09\2021، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وفلسطين والأردن والكويت والبحرين وقطر واليمن.

23:00:- الحادية عشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك في مناطق شمال أفريقيا والوطن العربي، لذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية لما تمتلكه من نقل العديد من البطولات الهامة، وسوف يتم نقل مباراة بنفيكا وبرشلونة اليوم عبر شاشة القنوات التالية:

beIN Sports 2 HD Premium.

BT Sport ESPN.

beIN Sport Connect.

وسوف يعلق على المباراة المعلق المتميز “خليل البلوشي”.

بطاقة مباراة بنفيكا وبرشلونة