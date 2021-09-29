نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين والوحدة القادمة 29\09\2021 والقنوات الناقلة في دوري أدنوك للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة العين والوحدة القادمة، والمقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 29\09\2021، حيث يستضيف استاد “هزاع بن زايد” بنادي العين أحداث اللقاء المرتقب، ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري أدنوك للمحترفين، مباراة ينتظرها الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم داخل الإمارات وخارجها وفي الوطن العربي، وتعد المباراة ديربي الإمارات حيث تجمع بين ناديين كبيرين لهما شعبية كبيرة داخل الإمارات.

يسعى العين نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، ومواصلة التربع على قمة ترتيب الدوري، ويدخل العين اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 13 نقطة، جمعها من خمس مباريات استطاع أن يحقق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أي مباراة، ويقدم العين مستويات رائعة ويمتلك مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين المميزين، ولديه مدير فني على أعلى مستوى، لذلك سوف نشاهد مباراة قوية ومثيرة من جانب الفريقين، لحرص كل فريق على الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

من ناحية أخرى يسعى الوحدة نحو الفوز بالمباراة وتعديل وضعه المتأخر في جدول الدوري، ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 7 نقط، جمعها من 5 مباريات استطاع الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر أي مباراة.

موعد مباراة العين والوحدة

يحتضن استاد هزاع بن زايد بنادي العين أحداث اللقاء الكبير بين الوحدة والعين، في المباراة التي سوف تجمع بينهم في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت مصر.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات دبي الرياضية و AD Sport حقوق نقل مباريات دوري أدنوك للمحترفين، لذلك يزداد البحث بصورة كبيرة عن تردد القناتين، ويتابعهما نسبة كبيرة من محبي ومتابعي الرياضة داخل الإمارات وخارجها، وسوف يتم نقل المباراة عبر القنوات التالية: