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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة الدوري الانجليزي الممتاز في المقال التالي
عمر شويل - جدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة والموعد المحدد لها يوم 3 أكتوبر القادم . وما هي القنوات الناقلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي للموسم الجديد . ذلك في الجولة السابعة التي تجمع الفريقين العريقين في كرة القدم . كذلك يأتي فريق ليفربول في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي برصيد نقاط 14 نقطه ويحتل المركز الأول في الترتيب . ذلك يدفع الفريق للحفاظ علي أن يحصد الفوز حتي يحتل مركزاً أعلي بعد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز الماضية . وذلك هو هدف الفريق ليكون بالمركز الأول في الدوري الانجليزي الممتاز . كذلك سيكون إذاعة المباراة بشكل حصري لقنوات بي أن سبورت التي سنشير لتردداتها في المقال وذلك علي أكثر من قمر صناعي .
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة وتشكيل فريق ليفربول
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة في جدول مباريات ليفربول الموسم الجديد 2021 . والتشكيل المتوقع أن يكون في مباراته القادمة ضد مانشستر سيتي ستكون كالآتي :-
- المباراة القادمة في الدوري الانجليزي الممتاز وخط الدفاع في ليفربول ، جويل ماتيب ، فان دايك ، روبرتسون ، جو جوميز .
- كذلك يكون في خط الوسط ، فابينو ، واللاعب كورتيش جونز ، واللاعب هندرسون .
- كما خط الهجوم في جدول مباريات ليفربول في الدوري الانجليزي المخطط له ، اللاعب محمد صلاح ، فيرمينو ، ساديو ماني
- ذلك التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في المباراة القادمة في أطار الدوري الانجليزي للموسم الجديد .
القنوات الناقلة للمباراة التي تجمع ليفربول وفريق مانشستر سيتي
القنوات الناقلة للمباراة القادمة بين فريق ليفربول وفريق مانشستر سيتي . هي قنوات بي أن سبورت الرياضية وتردد تلك القنوات علي أكثر من قمر صناعي نتعرف عليها كالآتي :-
- المباراة القادمة في الدوري الانجليزي الممتاز تذاع علي القمر الصناعي يوتليسات .
- تردد بي أن سبورت 11013 لباقة بي أن سبورت الرياضية 1 ، 2 ، 3 .
- معامل الاستقطاب الخاص بالباقة هو أفقي .
- كما أن معدل الترميز الخاص بالباقة 27500 .
- كذلك فيما يخص معدل تصحيح الخطأ 2/3 .
- معدل التردد الخاص بالموجه 8PSK .
القنوات الناقلة للمباراة بي أن سبورت وترددها علي القمر الصناعي سهيل 1
- تردد قنوات بي أن سبورت المفتوحة علي سهيل 1 تذاع عليها المباراة بشكل حصري .
- التردد الخاص بباقة قنوات بي أن سبورت 1 ، 2 ، 3 هو 11547 .
- معدل الاستقطاب الخاص بالباقة عمودي .
- معامل الترميز الخاص بالباقة 27500 .
- المعدل الخاص بتردد الموجه هو 8PSK .
- تلك الترددات المختلفة لنقل مباريات الدوري الانجليزي الممتاز بشكل حصري .
القنوات الناقلة للمباراة وتردداتها علي القمر الصناعي نايل سات
- تردد بي أن سبورت 11054 .
- الاستقطاب الخاص بقناة بي أن سبورت “أفقي” .
- المعدل الخاص بالترميز 27500 .
- تردد الموجة الخاص بالقناة هو 7 غرب .
التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في المباراة القادمة
- التشكيل المتوقع في مباراة الدوري الانجليزي الممتاز القادمة لفريق ليفربول ، حراسة المرمي الحارس أليسون بيكر .
- كذلك من المقرر أن يكون في خط الدفاع اللاعب فان ديك ، روبرتسون ، واللاعب جوميز ، ماتيب .
- كما أن المتوقع أن يكون في خط الوسط اللاعب جوميز ، واللاعب فابينو ، هيندرسون .
- ومن المتوقع أن يكون في خط الهجوم اللاعب روبرتو فيرمينيو ، واللاعب ساديو ماني ، واللاعب محمد صلاح .
تشكيل فريق مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز بالمباراة القادمة
- متوقع أن يكون في حراسة المرمي الحارس إيدرسون .
- كذلك متوقعاً في خط الدفاع كانسيلو ، روبين دياس ، كايل ووكر ، فودين .
- كما من المتوقع أن يكون في خط الوسط اللاعب فودين ، كيفين دي بروين ، برناندو سيلفا .
- متوقعاً في خط الهجوم اللاعب جاك جيريلش ، رياض محرز ، جابريل خيسون .
المباراة القوية التي تجمع فريق ليفربول وفريق مانشستر سيتي
تأتي المباراة القادمة في الموعد المشار أليه . ذلك في أطار الجولة السابعة في الدوري الانجليزي الممتاز . وهي الجولة الخاصة بالبريمرلج . كذلك تقرر أن تكون المباراة علي ملعب أنفليد وهو ملعب أوروبي . كما أن القنوات التي تنقل المباراة بشكل حصري هي قنوات بي أن سبورت وذلك بسبب التعاقد الخاص بينها وبين مباريات الدوري الانجليزي .
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة التي تنقل أحداثها قنوات بي أن سبورت والتي أشرنا لتردداتها . علي أكثر من قمر صناعي لكي ما يتم الاستمتاع بمشاهدة المباراة في الدوري الانجليزي الممتاز . كذلك تم توضيح الموعد الخاص بإذاعة المباراة بتوقيت السعودية ومصر . وأشرنا إلي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول وفريق مانشستر سيتي .
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