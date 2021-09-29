نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة الدوري الانجليزي الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة والموعد المحدد لها يوم 3 أكتوبر القادم . وما هي القنوات الناقلة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي للموسم الجديد . ذلك في الجولة السابعة التي تجمع الفريقين العريقين في كرة القدم . كذلك يأتي فريق ليفربول في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي برصيد نقاط 14 نقطه ويحتل المركز الأول في الترتيب . ذلك يدفع الفريق للحفاظ علي أن يحصد الفوز حتي يحتل مركزاً أعلي بعد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز الماضية . وذلك هو هدف الفريق ليكون بالمركز الأول في الدوري الانجليزي الممتاز . كذلك سيكون إذاعة المباراة بشكل حصري لقنوات بي أن سبورت التي سنشير لتردداتها في المقال وذلك علي أكثر من قمر صناعي .

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة وتشكيل فريق ليفربول

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة في جدول مباريات ليفربول الموسم الجديد 2021 . والتشكيل المتوقع أن يكون في مباراته القادمة ضد مانشستر سيتي ستكون كالآتي :-

المباراة القادمة في الدوري الانجليزي الممتاز وخط الدفاع في ليفربول ، جويل ماتيب ، فان دايك ، روبرتسون ، جو جوميز . كذلك يكون في خط الوسط ، فابينو ، واللاعب كورتيش جونز ، واللاعب هندرسون . كما خط الهجوم في جدول مباريات ليفربول في الدوري الانجليزي المخطط له ، اللاعب محمد صلاح ، فيرمينو ، ساديو ماني ذلك التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في المباراة القادمة في أطار الدوري الانجليزي للموسم الجديد .

القنوات الناقلة للمباراة التي تجمع ليفربول وفريق مانشستر سيتي

القنوات الناقلة للمباراة القادمة بين فريق ليفربول وفريق مانشستر سيتي . هي قنوات بي أن سبورت الرياضية وتردد تلك القنوات علي أكثر من قمر صناعي نتعرف عليها كالآتي :-

المباراة القادمة في الدوري الانجليزي الممتاز تذاع علي القمر الصناعي يوتليسات .

تذاع علي القمر الصناعي يوتليسات . تردد بي أن سبورت 11013 لباقة بي أن سبورت الرياضية 1 ، 2 ، 3 .

معامل الاستقطاب الخاص بالباقة هو أفقي .

كما أن معدل الترميز الخاص بالباقة 27500 .

كذلك فيما يخص معدل تصحيح الخطأ 2/3 .

معدل التردد الخاص بالموجه 8PSK .

القنوات الناقلة للمباراة بي أن سبورت وترددها علي القمر الصناعي سهيل 1

تردد قنوات بي أن سبورت المفتوحة علي سهيل 1 تذاع عليها المباراة بشكل حصري . التردد الخاص بباقة قنوات بي أن سبورت 1 ، 2 ، 3 هو 11547 . معدل الاستقطاب الخاص بالباقة عمودي . معامل الترميز الخاص بالباقة 27500 . المعدل الخاص بتردد الموجه هو 8PSK . تلك الترددات المختلفة لنقل مباريات الدوري الانجليزي الممتاز بشكل حصري .

القنوات الناقلة للمباراة وتردداتها علي القمر الصناعي نايل سات

تردد بي أن سبورت 11054 .

الاستقطاب الخاص بقناة بي أن سبورت “أفقي” .

المعدل الخاص بالترميز 27500 .

تردد الموجة الخاص بالقناة هو 7 غرب .

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في المباراة القادمة

التشكيل المتوقع في مباراة الدوري الانجليزي الممتاز القادمة لفريق ليفربول ، حراسة المرمي الحارس أليسون بيكر . كذلك من المقرر أن يكون في خط الدفاع اللاعب فان ديك ، روبرتسون ، واللاعب جوميز ، ماتيب . كما أن المتوقع أن يكون في خط الوسط اللاعب جوميز ، واللاعب فابينو ، هيندرسون . ومن المتوقع أن يكون في خط الهجوم اللاعب روبرتو فيرمينيو ، واللاعب ساديو ماني ، واللاعب محمد صلاح .

تشكيل فريق مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز بالمباراة القادمة

متوقع أن يكون في حراسة المرمي الحارس إيدرسون .

كذلك متوقعاً في خط الدفاع كانسيلو ، روبين دياس ، كايل ووكر ، فودين .

كما من المتوقع أن يكون في خط الوسط اللاعب فودين ، كيفين دي بروين ، برناندو سيلفا .

متوقعاً في خط الهجوم اللاعب جاك جيريلش ، رياض محرز ، جابريل خيسون .

المباراة القوية التي تجمع فريق ليفربول وفريق مانشستر سيتي

تأتي المباراة القادمة في الموعد المشار أليه . ذلك في أطار الجولة السابعة في الدوري الانجليزي الممتاز . وهي الجولة الخاصة بالبريمرلج . كذلك تقرر أن تكون المباراة علي ملعب أنفليد وهو ملعب أوروبي . كما أن القنوات التي تنقل المباراة بشكل حصري هي قنوات بي أن سبورت وذلك بسبب التعاقد الخاص بينها وبين مباريات الدوري الانجليزي .

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة التي تنقل أحداثها قنوات بي أن سبورت والتي أشرنا لتردداتها . علي أكثر من قمر صناعي لكي ما يتم الاستمتاع بمشاهدة المباراة في الدوري الانجليزي الممتاز . كذلك تم توضيح الموعد الخاص بإذاعة المباراة بتوقيت السعودية ومصر . وأشرنا إلي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول وفريق مانشستر سيتي .