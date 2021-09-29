نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراه مصر وليبيريا الودية والقنوات الناقله للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبارة مصر وليبيريا، في إطار استعدادات المنتخب المصري لكرة القدم لمباراة المنتخب الليبي الشقيق في إطار الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقام في قطر 2022، وذلك من أجل الوقوف علي التشكيلة الأساسية التي سوف تخوض المباراة.

يضع محبي كرة القدم داخل جمهورية مصر العربية أمال عريض علي المدير الفني للمنتخب المصري كيروش الذي تم تعيينة خلفا للمدرب حسام البدري نظرا لسوء النتائج والأداء، حيث يأمل الجميع في تحسين النتائج وتصدر ترتيب مجموعة مصر التي تضم المنتخب الليبي ومنتخب أنجولاا و منتخب الجابون.

موعد مباراه مصر و ليبيريا الودية

تنتظر جماهير العاشقة لكرة القدم داخل جمهورية مصر العربية، موعد مباراه مصر وليبيريا الودية، والتي تشهد الظهور الفني الأول للمدير الفني للمنتخب كارلوس كيروش بعد تعيينة مديرا فنيا للمنتخب.

وتقام مباراة مصر وليبيريا الودية غدا الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري، علي ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية عروسة البحر الأبيض المتوسط، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقله للمباراة

سوف تذاع مبارة مصر وليبيريا الودية علي قنوات أون تايم اسبورت، وسيبق المباراة أستوديو تحليلي يضم مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الكرة المصرية، ويذكر أيضا أنها ايضا حاصلة علي حقوق بث مباريات المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تردد قناه اون تايم اسبورت:

القمر: نايل سات.

الجودة : SD.

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

ومن العلم أن المنتخب المصري سوف يواجه المنتخب الليبي علي نفس ملعب مباراة الغد استاد الجيش ببرج العرب، وصرح مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن المباراة سوف تقام بدون جمهور، علي أن يسافر المنتخب الوطني اللي دولة ليبيا الشقيقة من أجل لعب المباراة الثانية، حيث يأمل الجميع في الفوز علي المنتخب الليبي ذذهابا وأيابا من أجل أستعادة صدارة المجموعة والأقتراب من الصعود الي المرحلة القادمة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ترتيبات مجموعة مصر :

ليبيا 6نقط. مصر 4 نقاط. الجابون نقطة. أنجولاا صفر نقط.

موعد مباراه مصر وليبيريا الودية، عبر موقعنا ثقفني.