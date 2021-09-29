نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والحزم القادمة والقنوات الناقلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الهلال والحزم القادمة، والمقرر لها الخميس الموافق 30\09\2021، حيث يحتضن ملعب نادي الحزم أحداث اللقاء المنتظر، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، تترقب الجماهير العاشقة والمحبة للزعيم موعد مباراة الهلال القادمة، وينتظرونها بكل شغف ولهفة لمتابعة فريقهم المفضل والاستمتاع به، يقدم الهلال كالعادة مستوى رائع وراقي يطمئن جماهيره الوفية في كل مكان، ويؤكد قدرة الزعيم على الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثانية على التوالي، رغم قوة المنافسة ووجود أندية كبيرة ومستويات متقاربة.

يدخل الهلال اللقاء برغبة قوية نحو الفوز باللقاء والحصول على الثلاث نقاط، كما يسعى للفوز واعتلاء قمة الجدول مرة أخرى، ويحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 11 نقطة، جمعها من 5 مباريات ولو فاز في مباراة اليوم سيصبح 14 نقطة ويتصدر الدوري السعودي للمحترفين، لذلك هي مباراة هامة جداً بالنسبة للزعيم وجماهيره، مباراة يطلق عليها الصعود إلى القمة.

بينما يدخل الحزم اللقاء وكله أمل ورغبة في الفوز بالمباراة وتحقيق مفاجئة كبيرة بالفوز على الزعيم، ورغم صعوبة المهمة إلا أن كرة القدم مليئة بالمفاجئات، ويحتل الحزم المركز الثامن برصيد 8 نقاط جمعها من 6 مباريات، حقق الفوز في 2 مبارتين وتعادل في مثلهما وخسر مبارتين، ويسعى لتعديل وضعه بجدول المسابقة لكنه سيصطدم بالزعيم، لذلك لن تكون مباراة سهلة ومن المتوقع أن نشاهد مباراة مثيرة، مباراة مليئة بالقوة والسرعة والندية والرغبة في تحقيق الانتصار من جانب الفريقين.

موعد مباراة الهلال والحزم

يحتضن ملعب نادي الحزم أحداث اللقاء المرتقب، وذلك اليوم الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:20:- السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

20:20:- الثامنة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

21:20:- التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 6 4 1 1 24 5:15 10 13 2 الهلال 5 3 2 0 25 5:8 3 11 3 الرائد 6 3 2 1 24 9:11 2 11 4 ضمك 6 3 2 1 24 7:9 2 11 5 الفيحاء 5 3 1 1 25 4:8 4 10 6 النصر 5 3 0 2 25 7:10 3 9 7 الفتح 6 2 2 2 24 4:6 2 8 8 الحزم 6 2 2 2 24 9:8 -1 8 9 الفيصلي 6 2 2 2 24 8:7 -1 8 10 الشباب 6 1 3 2 24 10:9 -1 6 11 الإتفاق 6 1 3 2 24 14:12 -2 6 12 الأهلي 6 0 5 1 24 8:6 -2 5 13 الباطن 6 1 2 3 24 6:3 -3 5 14 الطائي 5 1 1 3 25 7:5 -2 4 15 أبها 6 1 1 4 24 15:6 -9 4 16 التعاون 6 0 3 3 24 15:10 -5 3

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما تمتلك القناة حقوق نقل العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية الهامة، لذلك تحظى القناة منذ ظهورها على نسبة مشاهدة عالية داخل المملكة وخارجها، ويزداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة ssc الرياضية الجديد، وسوف يتم نقل مباراة الهلال القادمة ضد الحزم عبر قناة ssc 1 HD الرياضية، ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن وسوف نوافيكم بكل جديد في الحال.

بطاقة مباراة الهلال ضد الحزم