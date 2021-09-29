نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وأبها القادمة والقنوات الناقلة في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة النصر وأبها القادمة، والمقرر لها الخميس 30 سبتمبر 2021، حيث يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية “المحالة” أحداث اللقاء المرتقب، مباراة النصر القادمة ضد أبها ينتظرها عشاق الفريقين لمتابعة فريقهم والاستمتاع بهم، تأتي المباراة ضمن مباريات الأسبوع السابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يسعى النصر نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط والاقتراب من مقدمة الدوري السعودي، حيث يحتل النصر المركز السادس برصيد 9 نقط، جمعها من 5 مباريات حقق الفوز في ثلاث مباريات وخسر مبارتين، ويسعى بقوة للفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة 12، والاقتراب من مقدمة الدوري والمنافسة عليه، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة من الفريقين مباراة مليئة بالتحديات والرغبة في الفوز.

من ناحية أخرى يسعى أبها نحو الفوز بالمباراة وتحقيق مفاجئة كبيرة، وتعديل وضعه المتأخر في جدول الدوري السعودي، حيث يحتل أبها المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في مباراة وخسر 4 مباريات، لذلك هي مباراة مختلفة الطموح، بين النصر الراغب في الوصول إلى قمة الجدول، وأبها الراغب في الهروب من القاع، لذلك سوف تكون مباراة قوية وممتعة، وجميع المؤشرات تصب في صالح النصر لكن كرة القدم لا تعرف سوى الجهد، كما أن كرة القدم مليئة بالمفاجئات لذلك دعنا ننتظر حتى نتابع المباراة وننظر ما سوف تسفر عنه المباراة.

موعد مباراة النصر وأبها

يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية أحداث اللقاء الهام والمرتقب بين أبها والنصر، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق 30\09\2021، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:35:- الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

18:35:- السادسة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

19:35:- السابعة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

مواجهات الخميس في الدوري السعودي

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، كما تمتلك القناة العديد من الحقوق الحصرية، لذلك تحظى بنسبة مشاهدة عالية منذ ظهورها الأول، وسوف يتم نقل مباراة النصر القادمة ضد أبها عبر شاشتها بتقنيات عالية، حيث تستخدم القناة أحدث أجهزة البث التليفزيوني، لكي تنقل جميع المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت.

بطاقة مباراة النصر وأبها القادمة