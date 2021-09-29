نيمار يسخر من لقطة ميسي

نيمار يسخر من لقطة ميسيسخر البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، من لقطة زميله في الفريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهة مانشستر سيتي والتي كسبها النادي الفرنسي بثنائية دون مقابل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولم يتردد الوافد الجديد إلى باريس والقادم برشلونة، في الاستلقاء خلف حائط فريقه لصد ضربة حرة لمانشستر سيتي، وتداولت وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الصورة بشكل واسع، خاصة أنه من غير المعتاد أن يقوم الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات "34 عاما" بهذا الشيء.

وبعد نهاية اللقاء، علق نيمار بطريقة لطيفة وساخرة ونشر صورة لقطة ميسي، وقال في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": ماذا تفعل هنا يا ليو؟

وأحرز ليونيل ميسي هدفه الأول مع باريس سان جيرمان عندما وضع فريقه في المقدمة 2-صفر في مباراتهما بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مانشستر سيتي في الدقيقة 74 يوم الثلاثاء.

وفي مباراته الرابعة مع باريس سان جيرمان، الذي انضم إليه ميسي بعقد لعامين قبل بداية الموسم، سدد المهاجم الأرجنتيني في الزاوية العليا للمرمى بعد تبادل للكرة مع كيليان مبابي محرزا هدفه 121 في مسابقة المستوى الأول للأندية في القارة.

وكالات