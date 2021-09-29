نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة يوفينتوس وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا مباراة قوية الأربعاء 29-9-2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة يوفينتوس وتشيلسي قبل أي شيء فقد كان من الصعب التنبؤ بنتيجة هذه المباراة القوية. فاليوم هو موعد اللقاء الخامس في تاريخ اللقاءات بين فريقي تشيلسي ويوفينتوس في دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة يوفينتوس وتشيلسي

فهناك تشابه كبير بين نتائج الفريقين حيث حقق كل فريق فوز واحد وتعادل في لقاءان. وكان هذا التعادل هو اخر مواجهه بينهم في عام 2012 وانتهت بالتعادل 2-2. فريق يوفينتوس يدخل مباراة اليوم بعد أن حقق انتصارا علي فريق سامبدوريا في الجولة الماضية وذلك بتسجيل 3 أهداف مقابل هدفين في الدوري الإيطالي. أما عن اللقاء الأول بدوري الأبطال فقد كان أمام فريق مالمو السويدي والذي فاز أيضا فيه ب 3 أهداف مقابل لا شيء. وبالطبع سيحاول اليوفي تحقيق انتصاره اليوم من اجل الحفاظ علي الصدارة وانتزاعها من الفريق المنافس تشيلسي. وعلي الجانب الآخر سوف يبحث فريق تشيلسي عن الانتصار وذلك لتعويض خسارته في اللقاء الأخير أمام المان سيتي والذي أحرز هدف واحد مقابل لا شيء من فريق تشيلسي. وأيضا لاستمرار مسيرته الإيجابية والحفاظ علي بقاءه في صدارة المجموعة. وبالفعل هو يمتلك لاعبين ممتازين وعلي رأسهم هداف الفريق لوكاكو بالإضافة إلي تيمو فيرنر.

تشكيل يوفينتوس أمام تشيلسي

حراسة المرمي : اللاعب فويتشيك تشيزني. أما خط الدفاع : ليوناردو بونوتشي، ماتيا دي تشيليو، لوكا بيليجريني، جورجيو كيليني. خط الهجوم: ألفارو موراتا. وأخيرا خط الوسط: أدريان رابيو، فريدريكو برنارديسكي، مانويل لوكاتيلي، وستون ماكيني، ديان كولوسيفسكي.

تشكيل تشيلسي أمام يوفينتوس

حارس المرمي: ردوا ميندي. خط الدفاع: أنطونيو روديجر، تريفوه تشالوباه، سيزار ازبيليكويتا، ماركوس ألونسو. خط الهجوم: روميلو لوكاكو، تيمو فيرنر. أما عن خط الوسط: كاي هافيرتز، جورجينهو، ماتيو كوفاسيتش، نغولو كانتي.

موعد مباراة يوفينتوس وتشيلسي والقناة الناقلة للمباراة

تذاع مباراة اليوم علي beIN Sports 1 HD Premium وحفيظ دراجي هو المعلق علي مباراة اليوم. وتقام علي ستاد أليانز ستاديوم وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية. والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. والساعة السابعة مساء بتوقيت جرينيتش والساعة الثامنة مساءا بتوقيت الجزائر.

وحتي الآن فقد انتهت أحداث الشوط الأول بين يوفينتوس وتشيلسي بالتعادل السلبي وفي حالة استمرار النتيجة

نتيجة مباراة تشيلسي ويوفينتوس اليوم

انتهت هذه المباراة القوية بفوز فريق يوفينتوس علي فريق تشيلسي بهدف واحد مقابل لا شيء. و بهذا الشكل فأن فريق تشيلسي يصبح في المركز الثاني من قائمة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط وفريق يوفينتوس في المركز الأول برصيد 4 نقاط أيضا.