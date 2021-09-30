برشلونة يتعرض لخسارة مذلة أمام بنفيكا

برشلونة يتعرض لخسارة مذلة أمام بنفيكاخسر برشلونة الإسباني أمام مضيفه فريق بنفيكا البرتغالي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "النور" في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وتجرع برشلونة الخسارة الثانية على التوالي بثلاثية هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر أمام بايرن ميونخ في الجولة الأولى على ملعب "كامب نو".

سجل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز هدف بنفيكا الأول في الدقيقة الثالثة، بعد أن سدد كرة أرضية على يمين الحارس تير شتيجن.

ويعد هدف نونيز هو ثاني أسرع هدف استقبله برشلونه في تاريخ الأبطال بعد مرور 133 ثانية، بعد هدف انتونيو دا سيلفا مع شتوتجارت بـ125 ثانية عام 2007.

وأهدر الهولندي لوك دي يونج هدفين مؤكدين لفريق برشلونة في الشوط الأول.

وأجرى الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة تغييرا مبكرا في الدقيقة 32 باخراج المدافع جيرارد بيكيه الحاصل على بطاقة صفراء، وأشرك بدلا منه لاعب الوسط الشاب جافي.

في الشوط الثاني، أضاف البرتغالي الدولي رافا سيلفا هدف بنفيكا الثاني في الدقيقة 69، قبل أن يعود نونيز ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وتعرض إريك جارسيا مدافع برشلونة للطرد في الدقيقة 87 بعد حصوله على انذارين.

ويتذيل برشلونة جدول ترتيب المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، بدون أي رصيد من النقاط، فيما يحتل بنفيكا المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعها من التعادل مع دينامو كييف في الجولة الأولى، والفوز على برشلونة.

وغاب عن برشلونة في مباراة امس ، جوردي ألبا وعثمان ديمبلي بداعي الإصابة.

وفي نفس المجموعة، حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا كبيرا على نظيره دينامو كييف الأوكراني، بخمسة أهداف دون مقابل ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين.

