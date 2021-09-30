نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وأبها اليوم 30\09\2021 والقنوات الناقلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية على موعد مع المتعة والإثارة، عند حلول موعد مباراة النصر وأبها القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتضن استاد مدينة الأمير “سلطان بن عبد العزيز الرياضية” أحداث مباراة اليوم، والمقرر لها اليوم الخميس 30\09\2021، ويلتقي النصر ضد أبها في الجولة السابعة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يدخل كل فريق بطموح للفوز بالمباراة، وانتزاع الثلاث نقاط وتقديم عرض قوي وممتع، لذلك لن تكون مباراة سهلة على كلا الفريقين، بل من المؤكد أننا سوف نشاهد مباراة قوية ومثيرة لوجود رغبة الفوز عند النصر وأبها.

يدخل النصر المباراة برغبة أكيدة وقوية لتحقيق الانتصار والحصول على الثلاث نقاط، ويحتل العالمي المركز السادس برصيد 5 نقاط، جمعها من 5 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وخسر اثنين، وتتمنى جماهير العالمي أن تشاهد فريقها اليوم بمستوى مختلف عن المباريات السابقة، فقد ظهر العالمي بمستوى متوسط لا يليق باسم العالمي الكبير في كرة القدم.

وفي المقابل يسعى أبها لتحقيق مفاجئة مدوية، والفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، وتقديم عرض قوي وتعديل وضعه المتأزم والمتأخر بجدول الدوري، حيث يحتل أبها المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات كاملة، لذلك سيقاتل لاعبوه للخروج من سلسلة الهزائم المتلاحقة، ولإرضاء جماهيره الغاضبة من سوء الأداء، لذلك من المؤكد أننا سوف نشاهد مباراة ممتعة وقوية من قبل الفريقين، لوجود الرغبة عند الفريقين للفوز بها والحصول على النقاط الثلاث.

موعد مباراة النصر وأبها

يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية “المحالة”، لقاء اليوم بين أبها والنصر، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:35:- الخامسة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

18:35:- السادسة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

18:35:- التاسعة وخمس وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 6 4 1 1 24 5:15 10 13 2 الهلال 5 3 2 0 25 5:8 3 11 3 الرائد 6 3 2 1 24 9:11 2 11 4 ضمك 6 3 2 1 24 7:9 2 11 5 الفيحاء 5 3 1 1 25 4:8 4 10 6 النصر 5 3 0 2 25 7:10 3 9 7 الفتح 6 2 2 2 24 4:6 2 8 8 الحزم 6 2 2 2 24 9:8 -1 8 9 الفيصلي 6 2 2 2 24 8:7 -1 8 10 الشباب 6 1 3 2 24 10:9 -1 6 11 الإتفاق 6 1 3 2 24 14:12 -2 6 12 الأهلي 6 0 5 1 24 8:6 -2 5 13 الباطن 6 1 2 3 24 6:3 -3 5 14 الطائي 5 1 1 3 25 7:5 -2 4 15 أبها 6 1 1 4 24 15:6 -9 4 16 التعاون 6 0 3 3 24 15:10 -5 3

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة النصر ضد أبها اليوم على القنوات التالية: