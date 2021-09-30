نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المحرق والخالدية القادمة والقنوات الناقلة في دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة المحرق والخالدية، والمقرر لها اليوم الخميس 30 سبتمبر الحالي، حيث يستضيف استاد مدينة خليفة الرياضية أحداث اللقاء الهام والمنتظر، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز، مباراة ينتظرها عشاق الناديين، يدخل نادي المحرق المباراة برغبة أكيدة للفوز بها والحصول على النقاط الثلاث، ويحتل المحرق المركز الثامن برصيد نقطة واحدة من مبارتين خاضهما الفريق، فقد تعادل الفريق في مباراة وخسر الأخرى، ويسعى للفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط وتعديل وضعه المتأخر بجدول الدوري البحريني.

في المقابل يدخل الخالدية اللقاء برغبة قوية وأكيدة للفوز بها واقتناص الثلاث نقاط، ويحتل الخالدية المركز السادس برصيد 3 نقاط، جمعها من مبارتين فاز في مباراة وخسر مباراة، أحرز لاعبوه ثلاث أهداف بينما سكنت شباكه هدفين، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة ومليئة بالندية والرغبة في الفوز، والحصول على الثلاث نقاط من كلا الفريقين.

موعد مباراة المحرق والخالدية

يستضيف استاد مدينة خليفة الرياضية أحداث اللقاء الهام والمنتظر بين الخالدية والمحرق، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري البحريني الممتاز دوري ناصر بن حمد، وتنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت البحرين والسعودية، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت مصر، والساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك قناة البحرين الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري البحريني الممتاز، وتقوم القناة باستخدام أحدث الأجهزة الموجودة في العالم حتى تتمكن من نقل المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت، وفيما يلي نستعرض معكم القنوات الناقلة ومعلق المباراة.

Bahrain Sports 1.

Bahrain Sports HD.

معلق المباراة هو المعلق المتميز “علي حسن”.

الأندية الأكثر حصولا على لقب الدوري

يعد نادي المحرق من الأندية الأكثر حصولاً على لقب الدوري البحريني، فقد استطاع أن يلقب بالدوري 34 مرة، يليه في عدد مرات الحصول على الدوري نادي الرفاع ب12 لقب، ثم نادي البحرين فقد حصل على اللقب 6 مرات ويليه الأهلي 5 مرات.

بطاقة مباراة الخالدية والمحرق