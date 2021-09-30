محمد صلاح ينافس رونالدو على جائزة لاعب الشهر

محمد صلاح ينافس رونالدو على جائزة لاعب الشهرأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن القائمة الرسمية المرشحة لنيل لقب أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر الجاري، والتي يجرى اختيارها من خلال استفتاء يشارك فيه الجماهير، من أجل منح أصواتهم للاعب الأفضل على مدار الجولات الماضية، والتي يدخل فيها لأول مرة محمد صلاح جناح الريدز في منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، منذ انضمامه إلى صفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وينافس محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطنين كريستيانو رونالدو على لقب الأفضل خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه على مدار الجولات الماضية، كما يدخل ضمن قائمة المرشحين كل من جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، ألان سانت ماكسيمان لاعب نيوكاسل يونايتد، روديجير لاعب تشيلسي الإنجليزي وإسماعيلا سار لاعب واتفورد الإنجليزي.

محمد صلاح ساهم في وقوف ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 14 نقطة، بفارق هدف وحيد عن منافسه المباشر مانشستر سيتي، بعدما سجل في شباك تشيلسي، ليدز يونايتد، كريستال بالاس وبرينتفورد، ليحتل المركز الأول في جدول ترتيب الهدافين، مناصفة مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وأنطونيو ميكائيل لاعب وست هام يونايتد.

على الجانب الآخر، استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، أن يسجل في شباك وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد، ليقود الشياطين الحمر للوقوف في المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، بينما يحتل الدون البرتغالي المركز التاسع في ترتيب هدافي البريميرليج، برصيد ثلاث نقاط، جمعهم منذ انتقاله إلى أولد ترافورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

