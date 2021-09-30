نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والأهلي الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيكون جماهير كرة القدم السعودية على موعد مع مباراة كبيرة ومرتقبة في ديربي جدة والتي ستجمع بين الاتحاد والأهلي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في المباراة التي تقام ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين والذي يحمل اسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان مساء يوم الجمعة.

وتأتي مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث ستكون المباراة هي الأولى بين الفريقين التي ستقام على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك بعد غياب 9 سنوات، حيث كانت مباريات ديربي جدة تُقام طيلة المدة الماضية على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

حال الاتحاد والأهلي قبل مباراة ديربي جدة

ويدخل فريق الاتحاد مباراة يوم الجمعة أمام فريق الأهلي وعينه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الاتحاد خاض حتى الآن ست مباريات في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، واستطاع تحقيق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، كما أنه تلقى خسارة وحيدة في الدوري حتى الآن، وهو تحسن كبير في مستوى الفريق مقارنة بالمواسم الماضية، ويحتل حتى الآن فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز الثاني برصيد ثلاثة عشر نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق ضمك المتصدر، والذي خاض مباراة الجولة السابعة أمام فريق الرائد في افتتاح منافسات الجولة السابعة من الدوري.

أما الأهلي فيأمل جماهيره في تحقيق أول فوز له في دوري هذا الموسم بعد أن فشل الراقي في تحقيق أي فوز له منذ إنطلاق الدوري السعودي هذا الموسم، الأهلي خاض ست مباريات في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في حصد خمس نقاط من خمسة تعادلات، وتلقى خسارة وحيدة، ليأتي الفريق في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي

وقد تقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والأهلي في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين مساء يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والثلث مساءً بتوقيت أبوظبي، السابعة والثلث مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة الاتحاد والأهلي أمسية يوم الجمعة في الدوري السعودي للمحترفين من خلال شاشة قناة SSC1.