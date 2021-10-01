شراء تذاكر مباريات السعودية على مكاني لبيع تذاكر مباراة التعاون والطائي “موعد المباراة والقنوات الناقلة”

شراء تذاكر مباراة التعاون والطائي على منصة بيع التذاكر “مكاني makani.com.sa” والتي تتيح الاستمتاع بمباريات الدوري والكأس السعودي من خلال منصة بيع تذاكر “مكاني makani.com.sa” حيث من المقرر أن تقام مباراة التعاون والطائي في إطار منافسات بطولة كاس دوري محمد بن سلمان، وذلك يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021، فمع أهمية تلك المنصة الخاصة بحجز تذاكر المباريات سنستعرض من خلال هذا التقرير كيفية التسجيل على المنصة، وكذلك طريقة حجز تذاكر المباريات بعد القيام بالتسجيل على منصة مكاني لشراء تذاكر مباريات السعودية.

شراء تذاكر مباريات السعودية على مكاني لبيع تذاكر التسجيل على منصة مكاني

يبدأ التذكر بالدخول على رابط موقع منصة مكاني لحجز مكانك وشراء تذكرتك لتسجيع فريق وذلك باتباع الخطوات التالية:

القيام بإدخال اسمك بالكامل.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

إدخال البريد الإلكتروني مرة أخرى لتأكيده.

كتابة كلمة مرور خاصة بك ويجب أن تتكون من 8 خانات على الأقل و يجب أن تحتوي كلمة السر على حرف واحد كبير”كابتل” على الأقل ، وكذلك على رقم.

إعادة كتابة كلمة المرور مرة أخرى لتأكيدها.

إدخال رقم هاتفك الجوال.

اختيار الجنس “ذكر أو أنثى”

أدخال تاريخ ميلادك.

الموافقة على “أتعهد بأن كافة المعلومات صحيحة”.

وأخيراً الضغط على كلمة تسجيل.

طريقة وكيفية حجز تذكرة مباراة على منصة مكاني لتذاكر المباريات السعودية

موعد مباراة التعاون والطائي في كأس دوري محمد بن سلمان “الدوري السعودي”

تأتي مباراة التعاون والطائي في ختام مباريات الأسبوع السادس من الدوري السعودي، هذا ويحتل فريثي التعاون والطائي مربع قاع ترتيب الدوري السعودي قبل لقائهم المقرر يوم السبت 2 أكتوبر، حيث يأتي الطائي في المركز 14 برصيد 4 نقاط فقط، جمها من 5 مباريات، ويأتي التعاون في المركز الأخير برصي 3 نقاط من 6 مباريات.

تقام المباراة يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.

في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

جدول ترتيب الدوري السعودي الجولة السابعة

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ضمك 7 4 2 1 11 4 +7 14 2 الاتحاد 6 4 1 1 15 5 +10 13 3 النصر 6 4 0 2 13 8 +5 12 4 الهلال 6 3 3 0 9 6 +3 12 5 الرائد 7 3 2 2 10 10 0 11 6 الفيحاء 5 3 1 1 8 4 +4 10 7 الفتح 7 2 3 2 4 3 +2 9 8 الحزم 7 2 3 2 9 10 -1 9 9 الفيصلي 6 2 2 2 6 7 -1 8 10 الاتفاق 7 1 4 2 12 14 -2 7 11 الشباب 6 1 3 2 9 10 -1 6 12 الأهلي 6 0 5 1 6 8 -2 5 13 الباطن 6 1 2 3 3 6 -3 5 14 الطائي 5 1 1 3 5 7 -2 4 15 أبها 7 1 1 4 7 18 -11 4 16 التعاون 6 0 3 3 10 15 -5 3

جدول مباريات الدوري السعودي الجولة 7

طرفي المباراة موعد المباراة النتائج والقنوات الناقلة ملعب المباراة الرائد – ضمك الخميس 30 سبتمبر 2021

18:30 السعودية 2-0 ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة) أبها – النصر الخميس 30 سبتمبر 2021

18:35 السعودية 3-1 ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الاتفاق – الفتح الخميس 30 سبتمبر 2021

20:20 السعودية 0-0 ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الحزم – الهلال الخميس 30 سبتمبر 2021

20:20 السعودية 1-1 ملعب نادي الحزم الشباب – الفيحاء الجمعة 1 أكتوبر 2021

18:20 السعودية SSC 5 ملعب الأمير فيصل بن فهد الفيصلي – الباطن الجمعة 1 أكتوبر 2021

18:25 السعودية SSC 6 مدينة المجمعة الرياضية الاتحاد – الأهلي الجمعة 1 أكتوبر 2021

20:20 السعودية SSC 1 ملعب الأمير عبد الله الفيصل التعاون – الطائي السبت 2 أكتوبر 2021

18:30 السعودية SSC 1 ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة)

وسنتابع معكم من خلال منصة مكاني لبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي لشراء تذاكر مباريات السعودية على مكاني لبيع تذاكر، لمباريات الجولة الثامنة، حيث سنعرض موعد تلك المباريات وطريقة شراء تذاكرها على موقع منصة مكاني، وفي حال كان لديكم أي استفسارات يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.