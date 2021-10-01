ديربي جدة مباراة الاتحاد وأهلي جدة موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة

ديربي جدة مباراة الاتحاد وأهلي جدة في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم. حيث يحتل فريق الاتحاد المركز الثاني فى ترتيب جدول المسابقة من ٤ انتصارات وتعادل وخسارة واحدة ويطمح فريق الاتحاد في حصد نقاط المباراة الثلاثة للعودة إلي صدارة جدول المسابقة مرة أخري. كذلك يحتاج فريق أهلي جدة الفوز بالمباراة والخروج من دائرة النتائج السيئة حيث لم يستطيع الفريق الفوز في أي مباراة حتي الآن. وكذلك يحتل الفريق المركز الثاني عشر فى جدول المسابقة من خمسة تعادل و خسارة وحيده. ثم نتعرف الآن على استعدات لقاء ديربي جدة مباراة الاتحاد وأهلي جدة موعد المباراة وتشكيل الفريقين المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة.

تشكيل فريق الاتحاد المتوقع

المدير الفني كوزمين كونترا حراسة المرمي ركان النجار خط الدفاع مهند الشنقيطي – أحمد حجازي – حمدان الشمراني – سعود عبد الحميد وسط الملعب عبد الإله المالكي – كريم الأحمدي – عبد العزيز البيشي خط الهجوم رومارينيو – إيجور كورونادو – عبد الرحمن عبود

تشكيل فريق اهلي جدة المتوقع

المدير الفني بيسنيك هاسي حراسة المرمي محمد العويس خط الدفاع عبد الله حسون – دانكلير بيريرا – محمد خبراني – إزغيان أليوسكي وسط الملعب نوح الموسي – فيليب براداريتش – باولينيو خط الهجوم عبد الرحمن الغريب – محمد مجرشي – الحسن نداو موعد المباراة والقنوات الناقلة المباراة اتحاد جدة وأهلي جدة البطولة الدوري السعودي الموعد والتوقيت ١/١٠ الساعة ٨:٢٠م بتوقيت مكة الكرمة الملعب استاد عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC 5 HD

تاريخ لقاءات ديربي جدة

حسبما اشارات الاحصائيات التقي الفريقين إلي الآن فى ٢٠١ مباراة مما يجعلها اكثر مباريات الديربي الملعوبة فى العالم. كذلك حقق الاتحاد الانتصار في ٧٠ مباراة والتعادل فى ٦٤ مباراة. ثم فوز أهلي جدة في ٦٩ مباراة. كذلك تعتبر اكبر نتيجة في لقاءات الفريقين هي ٥/٠ لصالح فريق أهلي جدة.

مشوار فريق اتحاد جدة فى الدوري

بداء الاتحاد مشوارة فى بطولة الدوري بالفوز على الشباب ٢/١. ثم تلقي الخسارة الأولي فى الفيحاء بنتيجة ١/٠. ثم استطاع الفوز على فريق الرائد ٣/٠. بعد ذلك الفوز علي فريق الفيصلي ٢/١. ثم فوز كبير علي فريق أبها بنتيجة ٦/١. ثم استطاع الفوز علي فريق النصر بنتيجة ٣/١. بعد ذلك التعادل مع فريق التعاون بنتيجة ١/١.

مشوار فريق أهلي جدة في الدوري

بداء الأهلي مشوارة في الدوري بالتعادل مع فريق الفيصلي بنتيجة ١/١. ثم التعادل مع فريق الحزم بنتيجة ٢/٢. ثم التعادل مع ضمك ١/١. بعد ذلك التعادل مع فريق التعاون بنتيجة ١/١. ثم التعادل مع الفتح بنتيجة ١/١. بعد ذلك تلقي الفريق خسارة الوحيدة علي يد فريق الفيحاء بنتيجة ٢/٠.