صلاح أفضل لاعب في ليفربول هل يأخذ مكان ميسي كالأفضل في العالم

يمكن القول إن صلاح البالغ من العمر 29 عامًا هو أهم لاعب في ليفربول. قد يمنح البعض هذا الشرف لفيرجيل فان ديك، على الرغم من أن أهداف صلاح الاستثنائية لا يمكن تعويضها. لقد سجل صلاح أفضل الأهداف مع الريدز في كل موسم كان فيه في آنفيلد. بالإضافة إلى ثمانية أهداف في أول ثماني مباريات له هذا الموسم. أهمية صلاح لفريق يورجن كلوب لا شك فيها. على الرغم من أن الطيار المصري لم يكن واحدًا من ثلاثة من نجوم الريدز الذين تم اختيارهم للانضمام إلى “مجموعة القيادة” الحالية. كان الكابتن جوردان هندرسون ثم جيمس ميلنر وفيرجيل فان ديك . أدى ذلك إلى تهميش صلاح رغم تأثيره على الملعب.

مع ذلك، يصر مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق كيفن كامبل على أن قرارات مثل تلك “لن تزعج صلاح”. قال كامبل محمد صلاح لاعب رائع ولا أعتقد أن مثل هذه الأشياء قد تزعجه. أنا متأكد من أنه إذا كان يريد وجوده في مجموعة القيادة سيكون فيها. في بعض الأحيان يمكنك أن تنظر بطريقة أكثر عمقًا في أشياء من هذا القبيل. أعتقد أن محمد صلاح يعتني بالأمور المهمة والتي يحتاج إليها بالفعل والتي تكون موجودة على أرض الملعب. إشارة الكابتن أو القائد مهمة للغاية لكن صلاح يؤدي دورًا أكثر أهمية في الملعب.

يعتبر محمد صلاح أحد العشرة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الأن. جدير بالذكر أن Adama Traore و Jack Grealish فقط صنعوا فرصًا لزملائهم أكثر من صلاح هذا الموسم. كما أنه يحتل المركز الثالث في الدوري من حيث التمريرات الحاسمة وفقط ماني يتقدم عليه من أجل التمريرات الحاسمة والأهداف بدون ركلات الترجيح مجتمعة حتى الآن هذا الموسم. ربما لن يصل صلاح إلى مستوى ميسي أبدًا – قلة من اللاعبين قد وصلوا إليه أو سيفعلون ذلك على الإطلاق – ولكن مع إنهاء الأرجنتيني العظيم مسيرته في باريس ومع منتخب بلاده ، سيكون المصري بالتأكيد من بين أولئك الذين سيأخذون مكانه كأفضل لاعب حاليًا. اللعبة. قد نكون على وشك تجربة ذروة صلاح.