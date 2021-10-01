الوحدة يبتعد في الصدارة برباعية فحمان

الوحدة يبتعد في الصدارة برباعية فحمانابتعد فريق وحدة صنعاء بصدارة المجموعة الأولى، بفوزه على مطارده المباشر فحمان أبين بأربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الأستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن الدوري العام لكرة القدم.

وأنهى الوحدة بقيادة المدرب عادل التام الشوط الأول متقدما عبر نجمه محمد هاشم، قبل أن يضيف زميله قاسم الشرفي الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليعود محمد هاشم من جديد ويسجل الهدفين الثالث والرابع تحديداً من ركلة جزاء.

وقبل إنتهاء المباراة بعشر دقائق ، قلص فحمان النتيجة بتسجيله هدفين الأول عن طريق عبد المعين المجرشي في مرمى فريقه والثاني بواسطة الهداف محمد السقطري.

بهذا الفوز ضمن الوحدة البقاء في الصدارة خلال مرحلة الذهاب بعشر نقاط، في حين ظل فحمان ثانيا بخمس نقاط.