الوحدة يبتعد في الصدارة برباعية فحمان
ابتعد فريق وحدة صنعاء بصدارة المجموعة الأولى، بفوزه على مطارده المباشر فحمان أبين بأربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الأستاد الأولمبي بمدينة سيئون ضمن الدوري العام لكرة القدم.
وأنهى الوحدة بقيادة المدرب عادل التام الشوط الأول متقدما عبر نجمه محمد هاشم، قبل أن يضيف زميله قاسم الشرفي الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليعود محمد هاشم من جديد ويسجل الهدفين الثالث والرابع تحديداً من ركلة جزاء.
وقبل إنتهاء المباراة بعشر دقائق ، قلص فحمان النتيجة بتسجيله هدفين الأول عن طريق عبد المعين المجرشي في مرمى فريقه والثاني بواسطة الهداف محمد السقطري.
بهذا الفوز ضمن الوحدة البقاء في الصدارة خلال مرحلة الذهاب بعشر نقاط، في حين ظل فحمان ثانيا بخمس نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحدة يبتعد في الصدارة برباعية فحمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.