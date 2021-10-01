رسميا.. الإعلان عن موعد حفل الكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن موعد الإعلان عن أسماء المرشحين لجائزة البالون دور لعام 2021، كما كشفت أيضاً عن موعد مكان الحفل، و جاء ذلك بعد إلغاء حفل الكرة الذهبية العام الماضي 2020 لأول مرة بسبب انتشار فيروس كورونا مما تسبب في إيقاف عدد من المسابقات الكروية خلال هذا العام، كان آخر الفائزين بـ جائزة البالون دور لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي حينما كان يلعب لنادي برشلونة الإسباني.

فعاليات حفل البالون دور

حفل البالون دور من المراسم السنوية التي ترعاها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية منذ عام 1956، حيث يتم اختيار فيها أفضل لاعب في العالم لكرة القدم، وكذلك يتم اختيار اللاعب من خلال تصويت يقوم به المختصين بكرة القدم، أكثر من فاز بالجائزة حتى الآن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث فاز بها 6 مرات هو آخر من فاز بالجائزة قبل عودتها مرة أخرى هذا العام ويستعد جميع مشجعي كرة القدم للتعرف على هوية اللاعب الذي سوف يفوز بتلك الجائزة في هذا العام.

الإعلان عن موعد حفل الكرة الذهبية

أكدت الصحيفة إقامة حفل البالون دور من خلال نشر تويته على موقعها الرسمي على تويتر كتبت فيها “عادت بالون دور”، تقصد بهذه التغريدة عن عودة الحفل مرة أخرى هذا العام بعد إلغائه العام الماضي حيث انعقد آخر تحتفال للكرة الذهبية عام 2019، وينتظر جميع لاعبي العالم وكذلك مشجعي كرة القدم التعرف على أسماء المرشحين للكرة الذهبية هذا العام، حيث يتوقع الجميع منافسة قوية بين اللاعبين لضمان مقعد بين المرشحين للفوز بهذه الجائزة هذا العام، وبحسب ما أعلنت عنه صحيفة فرانس فوتبول سوف يتم الإعلان عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية يوم الثامن من أكتوبر المقبل، وكذلك أضافت الصحيفة موعد ومكان الحفل حيث أعلنت أن حفل التتويج بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز بالجائزة سيقام في فرنسا يوم التاسع والعشرين من نوفمبر في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح دو شاتليه، ويستعد الجميع إلى متابعة فعاليات هذا الحفل لمعرفة من هو الفائز بالجائزة لهذا العام في كرة القدم.