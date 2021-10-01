أشرف بن شرقي يقترب من مغادرة الزمالك لوجود إغراءات مالية

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محمد سياف - ابو ظبي - تنتظر جماهير الزمالك المصري ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية بين الفريق المصري واللاعب الدولي أشرف بن شرقي، ويشار أن الجولات التفاوضية مع المغربي كانت ستكلل بالنجاح، حيث تم الإتفاق على كل النقاط الأخرى، لولا أن بن شرقي يرغب في وضع شرط جزائي، يخوله مغادرة الفريق المصري قبل انتهاء العقد المنتظر إبرامه. هذا الشرط الذي رأت الإدارة البيضاء هزيل للغاية.

ويتخوف أنصار القلعة البيضاء من تكرار السيناريو نفسه مع النجم التونسي فرحاني سامي الذي غادر الزمالك الموسم الماضي نحو الدحيل القطري، بعد خوض جولة تفاوضية لم توفق في إبرام العقد الجديد.

قال المذيع خالد الغندور في برنامجه على قناة الزمالك أن أشرف بن شرقي يتهرب من تجديد العقد رغم متوافقة النادي على جميع شروطه المالية.

كما ذكرت قناة الزمالك أن اللجنة الحالية تعمل على تجديد العقد مع اللاعب.

وأضاف الغندور أن بن شرقي الذي وصفه باللاعب الموهوب والرائع، يرغب في مغادرة الأراضي المصرية نحو دولة أخرى كالإمارات، كما قال أن هناك أندية تغري اللاعب بالمال.

تجديد العقد مع بن شرقي أفضل من جلب لاعبين جدد، ولكن النقطة المهمة في الملف تبقى رغبة أشرف بن شرقي.

وكان عشاق الزمالك قد حزنوا لرحيل فرجاني الذي كان أداؤه ضعيفا، ولم يظهر بالمستوى المطلوب مع الدحيل الرياضي.