بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت

فاز كولن على ضيفه غرويتر فورت 3-1 من بينها ثنائية للدولي التونسي الياس السخيري في المباراة التي اقيمت مساء أمس الجمعة في افتتاح الجولة السابعة لبطولة المانيا لكرة القدم.



وبادر الضيوف بافتتاح التسجيل بواسطة ماركو ميرهوفر منذ الدقيقة السابعة قبل ان يقلب كولن المعطيات خلال الشوط الثاني بثلاثة اهداف تداول عليها سيباستيان أندرسون في الدقيقة 50 والياس السخيري في الدقيقتين 55 و90.



ورفع الباس السخيري رصيده الى ثلاثة اهداف في بطولة الموسم الحالي بعد هدفه في مرمى اينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة.



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