فاز كولن على ضيفه غرويتر فورت 3-1 من بينها ثنائية للدولي التونسي الياس السخيري في المباراة التي اقيمت مساء أمس الجمعة في افتتاح الجولة السابعة لبطولة المانيا لكرة القدم.
وبادر الضيوف بافتتاح التسجيل بواسطة ماركو ميرهوفر منذ الدقيقة السابعة قبل ان يقلب كولن المعطيات خلال الشوط الثاني بثلاثة اهداف تداول عليها سيباستيان أندرسون في الدقيقة 50 والياس السخيري في الدقيقتين 55 و90.
ورفع الباس السخيري رصيده الى ثلاثة اهداف في بطولة الموسم الحالي بعد هدفه في مرمى اينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة.
وات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.