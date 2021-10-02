نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد القادمة والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين في الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الليجا الأسبانية موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد القادمة، حيث يحتضن ملعب واندا ميترو بوليتانو أحداث المباراة المرتقبة، والتي تأتي في إطار مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الأسباني، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 02\10\2021، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة يسعى من خلالها النادي الكتالوني للخروج من سلسلة النتائج السيئة في الفترة الأخيرة، فقد تعرض للهزيمة في دوري أبطال أوروبا في جولتين أمام البايرن بثلاثية دون رد، وكذلك تعرض للهزيمة أمام بنفيكا بنفس النتيجة القاسية بثلاثية دون رد، فضلاً على النتائج السيئة في الدوري الأسباني فقد خاض الفريق الكتالوني 6 مباريات، فاز في ثلاث مباريات وتعادل ثلاث مباريات ولديه 12 نقطة.

يدخل برشلونة المباراة برغبة أكيدة في تصحيح مسار الفريق، واستعادة الثقة المفقودة والحصول على الثلاث نقاط، وتقديم عرض قوي يرفع من الروح المعنوية لدى لاعبيه، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية من الفريقين، مباراة تتسم بالسرعة والندية والرغبة في الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وفي المقابل يدخل أتلتيكو مدريد برغبة أكيدة في الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، وتعديل وضعه بجدول الدوري الأسباني حيث يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة جمعها من 7 مباريات، ويسعى للوصول إلى النقطة رقم 17 لكي يتساوى مع ريال مدريد صاحب المركز الأول ولديه 17 نقطة، وخاض أتلتيكو مدريد 7 مواجهات حتى الآن في الليجا الأسبانية، استطاع تحقيق الفوز في 4 مواجهات، بينما تعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

يحتضن ملعب “واندا ميترو بوليتانو” أحداث اللقاء الهام بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، مباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من الليجا الأسبانية، وسوف تنطلق المباراة اليوم السبت الموافق 02\10\2021 حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن والأردن وفلسطين وقطر.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد المتوقع

حراسة المرمى:- تير شتيجن.

الدفاع:- بيكيه، ديست، ألبا، أروخو.

الوسط:- دي يونج، بوسكيتس، روبيرتو.

الهجوم:- كوتينيو، ديباي، دي يونج.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة المتوقع

حراسة المرمى:- أوبلاك.

الدفاع:- لورينتي، سافيتش، فيليبي، لودي.

الوسط:- كوندوبيا، دي باول، كوكي.

الهجوم:- سواريز، كاراسكو، جواو فيليكس.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات الدوري الأسباني في مناطق شمال أفريقيا والوطن العربي، كما تمتلك القناة أيضاً نقل العديد من البطولات والدوريات العالمية الهامة، لذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية جداً، وسوف يتم نقل مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد عبر القنوات التالية:

beIN Sport HD 1.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويتولى التعليق على المباراة المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”.

بطاقة المباراة