نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة والقنوات الناقلة في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي القادمة، والمقرر لها الأحد 03\10\2021، وذلك في إطار منافسات الأسبوع السابع، ويحتضن استاد آنفيلد المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، يدخل الليفر اللقاء بمعنويات مرتفعة، فقد حقق نتائج إيجابية في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد أن استطاع الفوز بأول جولتين في المجموعة والحصول على العلامة الكاملة، فقد فاز الريدز في الجولة الأولى ضد ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، وحقق فوز كبير على بورتو البرتغالي في الجولة الثانية بخماسية مقابل هدف وحيد.

ليفربول المتألق في دوري الأبطال يسير بخطى ثابتة وواثقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يدخل الريدز اللقاء وهو متربع على قمة ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 6 مباريات، فقد استطاع تحقيق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في مبارتين ولم يتجرع الهزيمة حتى الآن، واستطاع أن يحرز لاعبوه محمد صلاح ورفاقه 15 هدف، في حين لم تسكن شباكه سوى 4 أهداف فقط، ويمتلك الريدز أقوى هجوم في البريميرليج حتى الآن، وتعد مواجهة الليفر والمان سيتي صعبة ومهمة للغاية، لأن الفائز بها سوف يتربع على عرش البريميرليج ويحصل على دفعة معنوية كبيرة تساعده كثيراً على استكمال المشوار الصعب.

وفي المقابل يسعى جوارديولا للفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط وكذلك انتزاع قمة ترتيب البريميرليج، حيث يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، جمعها من 6 مواجهات استطاع تحقيق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراة وحيدة، وأحرز لاعبوه 12 هدف واستقبلت شباكه هدف وحيد، لذلك يمتلك المان سيتي أقوى دفاع في البريميرليج، إذاً نحن أمام لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجتها، فكلا الفريقين يمتلك لاعبين كبار يستطيعون حسم الأمور أمثال محمد صلاح في الليفر ورياض محرز في المان سيتي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يحتضن استاد “آنفيلد” أحداث اللقاء الكبير بين ليفربول ضد مانشستر سيتي، وذلك يوم الأحد الموافق 03\10\2021، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:30:- الثالثة ونصف حسب التوقيت العالمي جرينتش.

16:30:- الرابعة ونصف عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:30:- الخامسة ونصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:30:- السادسة ونصف بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين والأردن وفلسطين وقطر.

19:30:- السابعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق نقل مباريات الدوري الإنجليزي للمحترفين، وذلك في مناطق شمال أفريقيا والوطن العربي، وسوف يتم نقل مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر سيتي عبر القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN Sports Connect.

وسيتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز التونسي “عصام الشوالي”.

بطاقة المباراة