يعيش جماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أوقات سعادة كبيرة واعتزاز بفريقهم ولما لا وهو المتصدر لترتيب الدوري الفرنسي حتى الآن وحقق فوز كبير وغالي في مباراته الأخيرة ببطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل حيث شهدت المباراة تسجيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه مع الفريق وهي اللحظة التي كان ينتظرها الكثيرين من عشاق ميسي، وفي الدوري الفرنسي يحتل باريس سان جيرمان الصدارة برصيد 24 نقطة بعد تحقيق العلامة الكاملة في 8 مباراة خضها الفريق بالبطولة بينما يأتي فريق رين في المركز 13 برصيد 9 نقاط حققها الفريق في 8 مواجهات وبذلك سنكون على موعد مع مباراة لفريق يسعى إلى مواصلة سلسلة الانتصارات والبقاء في الصدارة من أجل تحقيق اللقب بينما فريق رين يحلم بتحقيق الفوز لتحسين وضع الفريق بجدول البطولة.

باريس سان جيرمان ورين بالدوري الفرنسي الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي فريق باريس سان جيرمان مع فريق رين في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي حيث تقام المباراة غداً الأحد الموافق الثالث من أكتوبر الجاري على استاد راوزون بارك في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت مكة المكرمة الثالثة بتوقيت أبو ظبي ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت اتش دي 2.

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان

في حراسة المرمي: دوناروما. في خط الدفاع: نونو مينديش، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، أشرف حكيمي. في خط الوسط: أندير هيريرا، ماركو فيراتي، إدريسا جايي. في الهجوم: نيمار، ليونيل ميسي، كيليان مبابي.

والتقي فريق باريس سان جيرمان في الجولة الماضية بالدوري الفرنسي بفريق مونبلييه وحقق الفوز عليه بهدفين دون مقابل بينما لعب رين مع بوردو في نفس الجولة وانتهت المباراة بينهم بالتعادل بهدف لكل فريق وفي حال فوز باريس سان جيرمان في مباراته القادمة أمام رين سينفرد بالصدارة بعيداً عن أقرب منافسيه فريق لنس الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة من 9 مواجهات ويأتي فريق أولمبيك مارسيليا في المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 7 مواجهات فقط خاضها الفريق بالبطولة حتي الآن.