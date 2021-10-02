نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الأسباني مجاناً على جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم في إطار واحدة من أهم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الأسباني لكرة القدم من اكثر ما يشغل بال وعشاق الكثير من متابعي كرة القدم حول العالم، حيث تعود منافسات الدوري الأسباني بمواجهة نارية تجمع بين برشلونة الأسباني، وأتلتيكو مدريد الأسباني، والتي ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق اتلتيكو مدريد ووسط جماهيره في مباراة صعبة بالنسبة للفريقين، واللذان يتنافسان على حصد نقاط المباراة، والتقدم نحو الوصول للمركاز المتقدمة في ترتيب الليجا في خطوة جديدة نحو تحقيق اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

تعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد واحدة من أقوي مباريات الدوري الأسباني، وسيحاول برشلونة تحقيق الفوز خلال هذا اللقاء من أجل استعادة الثقة ومواصلة الانتصارات في الدوري الأسباني، وخاصة أن البرسا يعاني بشكل كبير خلال الموسم الحالي بعد رحيل نجم الفريق ليونيل ميسي، وعلى الجانب الآخر، فقد خسر اتلتيكو مدريد خلال الجولة الماضية أمام ألافيس بهدف دون رد، وهو الأمر الذي سيدفع لاعبي الفريق لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانتصار خلال لقاء اليوم، والذي يقام على ملعبهم ووسط جماهيرهم.

موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

من المقرر أن يكون توقيت مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم السبت الموافق 2-10-2021 في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الأسباني لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادي عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق اتلتيكو مدريد ووسط جماهيره، وستكون قناة بي ان سبورت بريميموم 1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم أمام اتلتيكو مدريد.

ويذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 12 نقطة من 6 مباريات جمعها من الفوز خلال 3 مباريات و3 تعادلات، وعلى الجانب الآخر، يحتل اتلتيكو مدريد المركز الرابع في ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة من 7 مباريات خاضها الفريق خلال الموسم الحالي، ومن المتوقع أن تشهد المباراة الكثير والإثارة في ظل تقارب النقاط الكبير بين الفريقين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو مدريد

نعرض على حضراتكم أهم القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم على القمر الصناعي هوت بيرد وأسترا وغيرها من الأقمار الصناعية الأخري التي أعلنت عن نقل أحداث اللقاء، والتي ستكون كالتالي:

ARENA SPORT 1

-BulgariaSat 1.9°E- 12380 H 30000 -Tandberg

-BulgariaSat 1.9°E- 12380 H 30000 -Tandberg ESPN Brasil HD

-SES 40.5°W -3980 L 21600 -PowerVU(C-Band)

-SES 40.5°W -3980 L 21600 -PowerVU(C-Band) CBC SPORT HD

-AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS

-Intelsat 45.1°E -11554 H 30000 -FTA/BISS(Africa)

-AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS -Intelsat 45.1°E -11554 H 30000 -FTA/BISS(Africa) ESPN Caribbean USA

Telstar 15°W – 12609 H 7552

Telstar 15°W – 12609 H 7552 Varzesh TV Farsi 2 HD Iran

TurkmenÄlem 52°E – 10804 H 27500

TurkmenÄlem 52°E – 10804 H 27500 Türkmenistan Sport HD Turkmenistan

TurkmenÄlem 52°E – 12303 V 27500

TurkmenÄlem 52°E – 12303 V 27500 IRIB Varesh

-Badr 26°E -12265 H 30000 -FTA/Biss

-Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss(DVB-S2)

-Intelsat 62°E -11555 V 30000 -FTA/Biss

أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم على النايل سات، فلم تعلن أي من القنوات عن نقل أحداث هذا اللقاء الهام والمرتقب بين الفريقين، وفي حال وجود أي قنوات مجانية ستنقل مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد اليوم، سنقوم بوضع الترددات الخاصة بها فوراً.