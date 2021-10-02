نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الهلال وبرسبوليس وذكريات 6-2 قبل لقائهما القادم في دوري الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يدفع الفضول الكروي جماهير الزعيم لمعرفة تاريخ مواجهات الهلال وبرسبوليس الإيراني قبل لقائهما المرتقب في الدور ربع نهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وتحاول جماهير الهلال دائما قبل مباريات الفريق الآسيوية البحث عن النتائج السابقة، والقاء نظرة على الإحصائيات الخاصة بعدد المباريات التي خاضها الهلال أمام الأندية المنافسة، وكذلك معرفة عدد المرات التي حقق فيها الفريق الفوز حتى يتسنى للجماهير قياس مدى كفاءته أمام الفرق المنافسة في البطولة الآسيوية.

تاريخ مواجهات الهلال وبرسبوليس الإيراني وذكريات نتيجة ال6-2

تعد مباراة الهلال وبرسبوليس القادمة هي المواجهة رقم 13 على مدار تاريخهما حيث يعد فريق برسبوليس “بيروزي سابقاً” هو أكثر الفرق الإيرانية مواجهةً للزعيم، ويرجح السجل التاريخي لمباريات الفريقين الكفة لصالح الهلال، فقد نجح الزعيم الأزرق في تحقيق الفوز في 4 مناسبات وخسر في 3 لقاءات وحسم التعادل المباريات الخمسة المتبقية.

ويمثل آخر لقاء جمع فريقي الهلال وبيروزي ذكرى سيئة بالنسبة لجماهير النادي الإيراني، وتعود أحداثه إلى عام 2017 حيث تمكن الزعيم من إقصاء فريق بيروزي من الدور نصف نهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا مستفيداً من مجموع نتيجتي مباراتي الذهاب والاياب (6-2 لصالح الهلال) حيث استطاع الهلال الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، وانتهى لقاء الاياب بالتعادل الإيجابي 2-2، وتأهل الهلال إلى نهائي البطولة ولكن لم يحالفه الحظ بالتتويج باللقب إثر خسارته بنتيجة 2-1 (مجموع مباراتي الذهاب والاياب) أمام فريق “اوراوا رد دايموندز” الياباني.

تاريخ مواجهات الهلال وبرسبوليس الإيراني وأول مواجهة إيرانية

يحمل موسم 1992/1991 ذكرى خالدة في أذهان الجماهير الهلالية بعد أن توج فيه الزعيم بأول لقب آسيوي عبر تاريخه وهو لقب بطولة الأندية الآسيوية “دوري أبطال آسيا حاليًا”، وشهدت البطولة آنذاك أيضا أول مواجهة بين الهلال وبيروزي حيث كانت أول مباراة للزعيم أمام فريق إيراني في المسابقات الآسيوية.

ويحمل تاريخ مواجهات الهلال وبرسبوليس الإيراني تفوق آخر للأزرق، فقد تمكن من إقصاء بيروزي من الدور ال16 من مسابقة دوري أبطال آسيا عام 2015 حيث خسر الهلال في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، ولكنه نجح في تصحيح المسار والفوز بنتيجة 3-0 في مباراة الإياب.