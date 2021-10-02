مباراة الامارات ولبنان في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة المواعيد والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الامارات ولبنان ، في نسختها الثانية تنطلق بعد غدٍ الإثنين 4 أكتوبر 2021 ، بطولة اتحاد غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة ، للمنتخبات الأولمبية في الغرب الآسيوي ، وهي منتخبات عربية خالصة، حيث تنطلق البطولة من المملكة العربية السعودية ، وتفتح البطولة بـ مباراة فلسطين والعراق ، والتي تقام ظهر الإثنين، ولحساب المجموعة الثانية، يستضيف ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، مساء الإثنين المقبل، مواجهة الأبيض ورجال الأرز .

وعلى غرار بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عامًا في نسختها الأولى عام 2015 ، والتي استضافتها قطر وتوج بلقبها المنتخب الإيراني ، وهي المرة الأخيرة التي يشارك بها أسود فارس قبل التحاقهم بـ اتحاد وسط آسيا لكرة القدم ، حيث كانت النسخة الأولى من البطولة الآسيوية ( اتحاد غرب آسيا 2015 ) استعدادًا لـ أمم آسيا 2016 للمنتخبات الأولمبية ، والتي احتضنتها قطر أيضًا، وفاز بها المنتخب الياباني، فإن النسخة الجديدة الحالية من البطولة تمثل بروفة قوية قبيل بطولة كأس الأمم الآسيوية 2022 والتي تستضيفها أوزبكستان العام المقبل.

في السطور التالية نتعرف على موعد مباراة الإمارات ولبنان والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ ونتائج المنتخبين على صعيد البطولة نفسها وكذلك البطولة الآسيوية الأم ، وآخر استعدادات المنتخبين.

بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة

باختلاف بسيط عن النسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة في 2015 ، والتي كانت تضم 10 منتخبات قسمت إلى 3 مجموعات، تضم كلًا منها 4 منتخبات في الأولى والثانية وفي الثالثة 3 منتخبات فقط.

أما في النسخة الجديدة، فتم زيادة المنتخبات إلى 11 ، حيث تقسم البطولة في الدور الأول إلى 3 مجموعات، كل مجموعة من 4 فرق باستثناء المجموعة الثالثة، فستكون كما كان الحال في النسخة الأولى من 3 فرق فقط.

والثابت في النسختين، أن يتأهل أصحاب المركز الأول إلى دور النصف النهائي، مع اختيار أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني للتأهل وإكمال مربع الدور قبل النهائي من البطولة الآسيوية .

مباراة الإمارات ولبنان

مرة أخرى يجدد منتخبا الإمارات ولبنان الموعود مع مواجهة رسمية أخرى، ولكن على مستوى المنتخب الأولمبي، حيث التقى الفريقان الشهر الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية في مرحلتها النهائية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

على الصعيد التاريخي ، فيعتبر المنتخب الإماراتي تحت 23 سنة أفضل نسبيًا من منافسه اللبناني، حيث سجل حضوره في بطولة غرب آسيا 2015 ، غير أنه ودع البطولة من الدور الأول، بعد الخسارة أمام المنتخب السوري (1-2) قبل الفوز على عُمان (4-3)، وحل وصيفًا في المجموعة الثالثة خلف نسور قاسيون برصيد 3 نقاط.

وبشكل عام، شارك الأبيض الأولمبي في بطولة كآس آسيا 3 مرات، حيث ودع البطولة في المشاركة الأولى عام 2013 من دور المجموعات، واحتل على إثرها المركز الثامن، وفي المشاركة الثانية عام 2016 ، حيث احتل المركز الخامس بعد الخروج من الدور الأول أيضًا، قبل أن يبلغ دور ربع النهائي في نسخة 2020 بعد خسارة كبيرة من أمام المنتخب الأوزبكي (1-5).

في المقابل، يسجل المنتخب اللبناني تحت 23 سنة حضوره الأول في بطولة اتحاد غرب آسيا ، والتي يأمل الجيل الحالي من اللاعبين في تحقيق إنجاز مميز يسهم في التخفيف من آثار الأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان مؤخرًا.

وتتحدث بعض المصادر الإعلامية عن انسحاب رجال الأرز من النسخة الأولى من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا في 2015 قبل انطلاقها.

ويحتفظ المنتخب اللبناني الأولمبي بمشاركة دولية وحيدة في دورة الألعاب الآسيوية 2002 والتي أقيمت في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية ، وفاز بها المنتخب الإيراني ، حيث ودع منتخب الأرز البطولة من دور المجموعات، بعد تحقيق الفوز والتعادل والخسارة في مباراة واحدة لكل منهم.

موعد مباراة الإمارات ولبنان والقنوات الناقلة

تقام المباراة، مساء الإثنين المقبل، في تمام السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت السعودية ولبنان، الخامسة والنصف ( 5:30 م ) بتوقيت مصر، الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت جرينتش، السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت الإمارات.

وحول حكم مباراة الامارات ولبنان ، فلم يتم الإعلان بعد من قبل اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عن القيادة التحكيمية للقاء، وسيتم الكشف عنه في حين وروده إلينا في ثقفني.

وكشفت مصادر إعلامية عن إسناد النقل التلفزيوني وحقوق البث المباشر لفعاليات البطولة إلى شبكة قنوات دبي الرياضية Dubai Sports .

ولم تُفصح الشبكة الرياضية الإماراتية بعد عن معلق مباراة الإمارات ولبنان وسيتم الإعلان عنه لاحقًا.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة الامارات ولبنان والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين على الصعيد الدولي والأولمبي والقاري، واختتمنا بآخر استعدادات الفريقين من الحسابات الرسمية للأبيض ورجال الأرز على مواقع التواصل الاجتماعي.