يوفنتوس يلدغ تورينو بهدف قاتل
اقتنص فريق يوفنتوس فوزا قاتلا من مضيفه تورينو 1 - صفر اليوم السبت في مباراة الديربي التي جمعت بينهما اليوم السبت في المرحلة السابعة.
وفي مباراة أخرى، حقق فريق ساليرنيتانا فوزه الأول في الموسم الحالي وتغلب على ضيفه جنوه 1 - صفر.
وعلى الاستاد الأولمبي في تورينو، خطف مانويل لوكاتيلي هدف الفوز القاتل ليوفنتوس قبل أربع دقائق من النهاية. الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 11 نقطة ليتقدم للمركز الثامن وتوقف رصيد تورينو عند ثمان نقاط في المركز الحادي عشر.
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