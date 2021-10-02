دورتموند يتغلب على أوغسبورغ

دورتموند يتغلب على أوغسبورغصعد بوروسيا دورتموند إلى المركز الثاني مؤقتا في الدوري الالماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه أوغسبورغ 2-1 في غياب مهاجمه "العملاق" النرويجي إرلينغ هالاند للإصابة، ضمن منافسات المرحلة السابعة السبت.

ورفع دورتموند الذي عوض خسارته في المرحلة السابقة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف نظيف، رصيده إلى 15 نقطة، متساوياً مع فرايبورغ الفائز على مضيفه هرتا برلين 2-1، مع أفضلية الأهداف للأوّل، بانتظار مباراة باير ليفركوزن الرابع مع 13 نقطة أمام أرمينيا بيليفيلد الأحد.

تقدم دورتموند عبر البرتغالي رافايل غيريرو من ركلة جزاء (10)، وردّ الضيوف عبر السويسري أندي زكيري (35)، قبل أن يخطف يوليان برانت هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 51.

وفاز دورتموند في مبارياته الثماني الأخيرة على أرضه في "بوندسليغا"، متجاوزاً انجاز موسم 2015-2016 تحت ادارة توماس توخيل (7 مباريات)، علماً أن الفريق "الأصفر الأسود" حقق سلسلة أطول في عقر داره في عام 1994 مع 12 فوزاً.

دخل دورتموند المباراة منتشياً من فوزه القاري على سبورتينغ البرتغالي 1-صفر في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا ومن دون هالاند أيضاً.

وهدد غيريرو بعد ست دقائق من صافرة البداية مرمى المنافس بتسديدة من 40 ياردة مرت بمحاذاة القائم، قبل أن يفتتح التسجيل بعد 4 دقائق من ركلة جزاء إثر خطأ من لاعب أوغسبورغ الهولندي جيفري غويلوو على مواطنه المهاجم دونيل مالن.

وعاد غيريرو إلى الواجه منفذاً ركلة ركنية تابعها العائد من الإصابة القائد ماركو رويس بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء مرت فوق المرمى (21).

أدرك الضيف التعادل عبر السويسري زكيري بتسديدة بقدمه اليسرى في قلب المرمى (35)، قبل أن يخطف دورتموند هدف الفوز والنقاط الثلاث مع بداية الشوط الثاني بفضل تسديدة برانت من خارج منطقة الجزاء بتمريرة من رويس (51).

في برلين، افتتح فرايبورغ التسجيل في الدقيقة 17 بفضل النمساوي فيليب لينهارت، قبل أن يعادل المضيف عبر البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة 70. وخطف الضيف هدف الفوز بفضل نيلز بيترسن في الدقيقة 78.

وفي مباريات أخرى، فاز شتوتغارت على هوفنهايم 3-1، فيما خسر فولفسبورغ أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-3.

وكان فولفسبورغ تصدر الترتيب في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، وتشاركه مع بايرن ميونيخ المتصدر الحالي في الخامسة، علماً أن البافاري يلعب مع أينتراخت فرانكفورت الأحد. ويلعب لاحقاً لايبزيغ أمام بوخوم، فيما يلتقي الأحد ماينز مع أونيون برلين.

فرانس برس