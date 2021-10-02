ليدز يونايتد يحقق انتصاره الأول بالدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد يحقق انتصاره الأول بالدوري الإنجليزيحقق فريق ليدز يونايتد فوزه الأول في هذا الموسم على فريق واتفرود بهدف وحيد اليوم السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف انتصار ليدز عن طريق دييغو يورينتي في الدقيقة الـ18.

وبذلك رفع ليدز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ16، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 7 نقاط في المركز الـ14.

وفي مباراة أخرى تغلب فريق وولفرهامبتون على نيوكاسل يونايتد (2-1)، حيث سجل هوانغ هي تشان هدفين في (د20 ود58)، وسجل جيف هيندريك هدف "الماكبايس" في (د41).

وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 9 نقاط في المركز الـ10، وتجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الثالثة في المركز الـ19 (قبل الأخير).

ويشار إلى أن مباراة فريقي بيرنلي ونوريتش سيتي انتهت بالتعادل السلبي في اللقاء الذي احتضنه ملعب "تيرف مور".