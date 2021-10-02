إيفرتون ينتزع التعادل من أرض مانشستر يونايتد
تعادل مانشستر يونايتد في ملعبه وأمام جمهوره 1-1 مع إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بعد أن ألغى هدف التعادل الذي أحرزه أندروس تاونسند للضيوف هدف السبق الذي منحه أنطوني مارسيال لأصحاب الأرض قبيل نهاية الشوط الأول.
وبدأ يونايتد المباراة بوجود نجميه كريستيانو رونالدو وبول بوyبا على مقاعد البدلاء وتقدم بهدف قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما هيأ برونو فرنانديز الكرة لزميله الفرنسي مارسيال قبل أن تغير الكرة اتجاهها قليلا وتستقر في شباك الحارس جوردان بيكفورد.
لكن إيفرتون نجح في معادلة النتيجة في الدقيقة 65 عندما مرر ديماراي جراي الكرة إلى عبد الله دوكوري الذي هيأها إلى تاونسند ليودعها الأخير الشباك. وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا للضيوف قبل النهاية بداعي التسلل.
وسنحت فرصة أخيرة للاعب يونايتد جيدون سانشو عندما مرر إليه البديل رونالدو الكرة بكعب القدم لكن الحارس بيكفورد تصدى للمحاولة بسهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيفرتون ينتزع التعادل من أرض مانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.