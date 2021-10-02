نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراه ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه ليفربول ومانشستر سيتي ، في كلاسيكو جديد ضمن أقوى مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في السنوات الأخيرة، ولحساب مرحلة الذهاب، وفي قمة مباريات الأسبوع السابع ، يستضيف مساء غدٍ الأحد 3 أكتوبر 2021 ، ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزي ومعقل فريقها الكروي ، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة والتي تجمع الريدز والسيتيزن ، والتي يتوقع أن تجذب الملايين من المشاهدين والمتابعين من عشاق العريقين الإنجليزيين.

في السطور التالية نستعرض موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى موقف الناديين في الموسم الحالي من البريميرليج ، وكذلك تاريخ المواجهات بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي .

مباراه ليفربول ومانشستر سيتي

مرة أخرى تحتضن قلعة آنفيلد معقل نادي ليفربول الإنجليزي فعاليات مواجهة شرسة وكلاسيكو آخر من أقوى الديربيات الأوروبية في السنوات الأخيرة، حيث يسعى كلًا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث والمضي قدمًا نحو اللقب رقم 20 في تاريخ الريدز يتساوى فيه مع الشياطين الأحمر (مانشستر يونايتد) الأكثر تتويجًا باللقب، أو بطولة ثامنة للمان سيتي في الـ Premier League .

وهذه قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي :

الليفر في هذا الموسم، يقدم نتائج طيبة للغاية، في الأسابيع الست الأولى من عمر الدوري الإنجليزي، حيث حصد 14 نقطة يحتل بها وصافة الجدول حاليًا ( بعد فوز تشيلسي مساء اليوم السبت على ساوثهامبتون (3-1) )، برصيد 14 نقطة وصافي (11) هدفًا.

حيث حققت كتيبة المدير الفني الألماني يورجن كلوب الفوز في 4 مباريات على حساب نوريتش سيتي وليدز يونايتد وكريستال بالاس بنتيجة واحدة (3-0) وبيرنلي (2-0)، وتعادل في مباراتين مع تشيلسي (1-1) وبرينتفورد (3-3).

كما يقدم رفقاء صلاح وماني أداءً مميزًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، حيث يتصدر الفريق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية على حساب ميلان (3-2) وأخيرًا على بورتو (5-1).

في المقابل، يبتعد المان سيتي عن مضيفه ليفربول بفارق نقطة واحدة ( 13 نقطة) وصافي (11) هدفًا، وذلك بعد 4 انتصارات أيضًا في الأسابيع الست الأولى من البطولة الإنجليزية على حساب نوريتش سيتي وأرسنال بنتيجة واحدة (5-0) بالإضافة إلى فوزين على ليستر سيتي وتشيلسي بنتيجة واحدة أيضًا (1-0)، غير أنه تعادل سلبيًا مع ساوثهامبتون علاوة على خسارة واحدة أيضًا أمام توتنهام بهدف.

أما في التشامبيونزليج فيختلف حال السيتيزن في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، خلف باريس سان جيرمان المتصدر وكلوب بروج الوصيف، وذلك بعدما حصد المان سيتي 3 نقاط في الجولتين الأوليين، من فوز على لايبزيج (6-3) والخسارة مؤخرًا في مباراة ثأرية من الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة.

ويمكن الاطلاع على ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الأسبوع السادس وبدايات الأسبوع السابع في الصورة أدناه:

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

تحدد موعد إقامة اللقاء مساء غدٍ الأحد، في تمام السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف ( 5:30 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف ( 3:30 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي فقد أسند الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى الحكم الدولي الإنجليزي بول تيرني مهمة القيادة التحكيمية للقاء.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة المرتقبة عبر فضائية beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect إلى جانب قنوات Sky Sports Main Event UK و SuperSport Maximo 1 و V Sport Jalkapallo HD Fin و RMC Sport 1 و Sky Sports Premier League UK و SuperSport Premier League.

وحول معلق مباراه ليفربول ومانشستر سيتي فقد أسندت الشبكة القطرية للمعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراه ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، علاوة على نتائجهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري، وأخيرًا تاريخ لقاءات ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي .