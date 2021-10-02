إنتر ميلان يتقدم لوصافة الدوري الإيطالي
تقدم فريق إنتر ميلان حامل اللقب لوصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه ساسولو 2 - 1 يوم السبت في المرحلة السابعة.
وعلى استاد مابي، تقدم دومينيكو بيراردي بهدف لساسولو في الدقيقة 22 من ضربة جزاء ثم أدرك البوسني أدين دجيكو التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 58. وحصل إنتر ميلان على ضربة جزاء ترجمها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى هدف الفوز في الدقيقة 78.
الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر والذي يلتقي مع مضيفه فيورنتينا غدا الأحد فيما توقف رصيد ساسولو عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
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