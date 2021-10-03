موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - يعد فريق ليفربول و فريق مانشستر سيتي من أقوى الفرق في الدوري الإنجليزي، لذا نكتب في هذه المقالة موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث هذا اللقاء صعب جدًا التوقع بالنتيجة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

سيبدأ نادي ليفربول مباراته ضد مانشستر سيتي في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت مصر، والساعة السادسة والنصف بتوقيت السعودية على ملعب أنفيلد، وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل المباريات حصريًا عبر قنواتها، و ستذاع مباراة اليوم على قناة bein sport hd 1 premium.

ويقود ليفربول النجم المصري محمد صلاح برصيد 14 نقطة بفارق عن مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي، حيث يريد نادي ليفربول أن يعيد سلسلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد تعادله أمام نادي برينتفورد.

ويريد محمد صلاح أن يبحث عن رقم قياسي جديد فلا يوجد فارق بينه وبين اللاعب الإيفواري دروجبا إلا هدفين فقط، حيث سجل محمد صلاح 102 هدف في الدوري الإنجليزي، وقد وصل إلى هدفه الـ 100 مع ليفربول في مباراته السابقة مع نادي برينتفورد.

كما يريد النجم السنغالي ماني إل تسجيل هدفين في مباراة اليوم لكي يصل لهدفه الـ 100 في الدوري الإنجليزي، ويحصل على المركز الـ 31 من اللاعبين الذين حققوا 100 هدف.

وفي جانب متصل يوجد صراع بين المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ولكن تاريخ مواجهتهم ليس في صالح أحد لأن كل فريق منهم فاز في 9 مباريات، وتعادلا في 3 مواجهات.