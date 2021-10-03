نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراه السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه السعودية واليابان ، من جديد تستأنف مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية ، وذلك للمرحلتين الثالثة والرابعة في المجموعة الأولى والثانية، والتي تنطلق يوم الخميس المقبل 7 أكتوبر 2021 بـ6 مواجهات، ولحساب مرحلة الذهاب يستضيف مساء الخميس القادم ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة والتي تجمع الأبيض والساموراي .

ويبحث الصقور عن ظهور سادس في المونديال أملًا في تكرار إنجاز مونديال 1994 (الولايات المتحدة) على الأقل والذي بلغ فيه دور الـ16 قبل الخسارة من السويد بنتيجة (3-1).

في المقابل يسعى الأزرق إلى بلوغ المشاركة السابعة في العرس الكروي العالمي والذي كان إنجازه المميز فيه أيضًا بلوغ الدور ثمن النهائي (دور الـ16) وذلك في نسخ 2002 (كوريا واليابان) و2010 (جنوب أفريقيا) و2018 (روسيا).

في السطور المقبلة نتعرف على موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار المنتخبين في التصفيات الحالية المؤهلة إلى مونديال 2022 الذي تستضيفه قطر بعد أقل من عام، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات السعودية واليابان .

مباراه السعودية واليابان

مواجهة أخرى قوية تنتظر الصقور الأخضر في مشاركتهم رقم 12 بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ، فيما تعد المشاركة رقم 15 لمنتخب الساموراي .

ويأتي اللقاء في ظل حالة فنية ومعنوية رائعة للمنتخب السعودي، الذي نجح في الحصول على العلامة الكاملة في الجولتين الأوليين من عمر التصفيات، بينما يسعى المنتخب الياباني لمواصلة ملاحقة أستراليا والسعودية على صدارة المجموعة.

يُشار إلى أن نظام التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ، ينص على تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعتين بشكل مباشر إلى المونديال، فيما يلعب أصحاب المركز الثالث مباراتي الملحق الآسيوي بنظام الذهاب والإياب.

أما عن مشوار المنتخبين في التصفيات الحالية، فالمنتخب السعودي كما أسلفنا نجح في حصد النقاط الست الأولى في الطريق نحو قطر 2022 ، بفوزين متتالين على حساب فيتنام (3-1) ثم عُمان (1-0)، ليحتل معها وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط وصافي (3) أهداف، وبفارق هدف وحيد عن المنتخب الأسترالي المتصدر.

ومن آخر أخبار المنتخب السعودي لكرة القدم ، حيث دشن الفريق معسكره تمهيدًا لاستئناف التصفيات المونديالية من مدينة جدة، أمس السبت.

على الجانب الآخر، يطمح المنتخب الياباني في استعادة بريقه في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ، حيث يحتل الساموراي حاليًا المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط وصافي (0) هدف، حيث خسر في الجولة الافتتاحية وبشكل مفاجئ على ملعبه أمام المنتخب العُماني بهدف نظيف، قبل أن يعود بفوز ثمين من أمام المنتخب الصيني بهدف أيضًا في الجولة الثانية.

تاريخ لقاءات السعودية واليابان

وعلى صعيد تاريخ المواجهات بين السعودية واليابان ، فقد التقى المنتخبان في إجمالي 14 مباراة، تنوعت ما بين دورة الألعاب الأولمبية وكأس آسيا إضافة إلى تصفيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم علاوة على مواجهات ودية أخرى.

ويعتبر الساموراي صاحب أكبر عدد مرات من الفوز في إجمالي المواجهات التاريخية بـ9 انتصارات فيما حقق الصقور الفوز في 4 مباريات ، وحسم التعادل السلبي مواجهة واحدة بين المنتخبين الآسيويين.

على صعيد الأهداف، يعتبر الأزرق صاحب الرصيد الأعلى من الأهداف بتسجيل 23 هدفًا، بينما سجل الأخضر السعودي 12 هدفًا في الشباك اليابانية.

وكان الفوز الأكبر في مواجهات المنتخبين من نصيب اليابانيين، وذلك بخماسية نظيفة في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2011 التي أقيمت حينها في قطر ، والتي توج المنتخب الياباني بلقبها.

ويمكن مطالعة نتائج تاريخ لقاءات السعودية واليابان في الإحصائية التالية:

موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة

تقرر إقامة اللقاء، مساء يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثامنة ( 8 م ) بتوقيت السعودية، السابعة ( 7 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة ( 5 م ) بتوقيت جرينتش، الثانية بعد منتصف ليل الجمعة ( 2 ص ) بتوقيت اليابان.

أما عن حكم مباراه السعودية واليابان فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة مهمة القيادة التحكيمية للقاء (وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” ).

ووفقًا للمعلومات الأولية، ستقوم القناة الرابعة العراقية Al-Rabiaa Iraq بنقل فعاليات وأحداث اللقاء، والتي تقوم بالمناسبة أيضًا بنقل مباراة الإمارات وإيران ومواجهات الجولة الثالثة من التصفيات ، بالإضافة إلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

وحول معلق مباراة السعودية واليابان فرجحت بعض المصادر الإعلامية أن يتم إسناد المهمة للمعلق الرياضي السعودي المتألق فهد العتيبي عبر شبكة قنوات شركة الرياضة السعودية .

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراه السعودية واليابان والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى موقف المنتخبين في التصفيات الحالية حتى الجولة الثانية، علاوة على تاريخ مواجهات المنتخبين الآسيويين في مختلف البطولات والفعاليات الرياضية.