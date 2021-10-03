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سان جيرمان يتلقى أول هزيمة

حقق نادي رين فوزا ثمينا على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. سان جيرمان يتلقى أول هزيمةحقق نادي رين فوزا ثمينا على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل هدفي رين كل من غايتان لابورد في الدقيقة 45 وفلافيان تايت في الدقيقة 46 ليلحق الخسارة الأولى لباريس هذا الموسم. وبهذا الفوز تقدم رين الى المركز السابع مؤقتا بعد ان رفع رصيده من النقاط إلى 12 نقطة فيما تجمد رصيد سان جيرمان عند النقطة 24.

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