نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم قطر بعد تشكيل كيروش في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقيت مباراة مصر وليبيا، في الوقت الحالي يستعد منتخب مصر لواحدة من أهم المباريات هذا الموسم ضمن تصفيات كأس العالم لهذا العام قطر 2022، وطبقاً للمباريات السابقة فإن المنتخب الليبي يتقدم على المنتخب المصري بفرق أربعة نقاط، مازال هناك فرصة للمنتخب المصري لتجميع المزيد من النقاط وذلك للعودة إلى صدارة المجموعة مرة أخرى، مازال المنتخب المصري يحتل المرتبة الثانية في الوقت الحالي وذلك بعد فوزه على المنتخب الأنجولي في المباراة الأخيرة، لذلك يحتاج المنتخب المري نقاط.

توقيت مباراة مصر وليبيا

يبحث الكثير من الأشخاص عن موعد مباراة منتخب مصر وليبيا، فقد تم تحديد موعد أول مباراة بين المنتخب المصري والليبي على أن تكون هذه المباراة في يوم 8 أكتوبر القادم في تمام الساعة 9 مساءً، وستتم هذه المباراة في ملعب برج العرب في الإسكندرية، وتم تحديد موعد عقد المباراة الثانية على أن تتم في يوم 12 أكتوبر في مدينة طرابلس في ليبيا.

موعد مباريات مصر وليبيا

يمتلك المنتخب المصري والليبي تاريخ كبير في المواجهات حيث تخطى عدد المباريات بين الفريقين 20 مباراة، استطاع المنتخب المصري الفوز في 13 مباراة منهم، بينهم استطاع المنتخب الليبي الفوز في 5 مباريات فقط، وتعادل الفريقين في 3 مباريات.

خلال مباريات مصر وليبيا استطاع المنتخب المصري تسجيل 48 هدف بينما تمكن المنتخب الليبي من تسجيل 20 هدف فقط خلال هذه المباريات، واحدة من أكثر المباريات المعروفة بين المنتخب المصري والليبي التي كانت في دورة الألعاب العربية والتي استطاع المنتخب المصري فيها الفوز على المنتخب الليبي بنتيجة 2-10.

تشكيل كيروش منتخب مصر