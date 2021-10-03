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بولونيا يكتسح لاتسيو بثلاثية نظيفة

فاز فريق بولونيا على ضيفه لاتسيو 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. بولونيا يكتسح لاتسيو بثلاثية نظيفةفاز فريق بولونيا على ضيفه لاتسيو 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل أهداف بولونيا موسى بارو وأرثور ثيات وآرون هيكي في الدقائق 14 و17 و68. وشهدت المباراة طرد فرانشيسكو أتشيربي لاعب لاتسيو في الدقيقة 77. ورفع بولونيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف لاتسيو الذي توقف رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع.

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