تعادل مثير بين سيتي وليفربول

تعادل مثير بين سيتي وليفربولحول مانشستر سيتي تأخره مرتين إلى تعادل 2-2 مع ليفربول في مواجهة مثيرة بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في أنفيلد يوم الأحد.

وبعد التعثر أمام سيتي المسيطر في الشوط الأول تقدم ليفربول في الدقيقة 59 عندما مرر محمد صلاح إلى ساديو ماني ليسدد بثقة في شباك الحارس إيدرسون.

لكن سيتي تعادل بعد عشر دقائق عندما توغل غابرييل جيسوس من اليمين تاركا أربعة من مدافعي ليفربول خلفه ثم مرر إلى فيل فودن ليسدد نحو القائم البعيد. وأعاد صلاح التقدم لأصحاب الضيافة بمهارة فردية رائعة بعد أن تلاعب بجواو كانسيلو وإيمريك لابورت قبل أن يهز الشباك.

ورد سيتي مجددا حين وجد فودن مساحة في اليسار لينقل الكرة للخلف إلى كيفن دي بروين الذي سدد بقوة وغيرت الكرة اتجاهها قليلا بعد الاصطدام بجويل ماتيب قبل الوصول لشباك أليسون.