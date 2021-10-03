مباراة إيطاليا وإسبانيا نصف نهائي الأمم الأوروبية المواعيد والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة إيطاليا وإسبانيا ، مرة أخرى تعود مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2019/2020 ، في نسختها الثانية ، وبعد انتهاء مرحلة دور المجموعات في شهر نوفمبر الماضي 2020 ، تنطلق جولة دور نصف النهائي ، حيث يستضيف ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في مدينة ميلانو الإيطالية، مساء الأربعاء المقبل 6 أكتوبر 2021 ، أولى المواجهات في الدور قبل النهائي، والذي يجمع الآتزوري والماتادور ، فيما تقام المباراة الأخرى لحساب الدور ذاته بين بلجيكا وفرنسا مساء اليوم التالي الخميس 7 أكتوبر 2021 .

وتكتسب مواجهة الطليان والإسبان أهمية كبرى في المسابقة الثانية على مستوى القارة الأوروبية للمنتخبات، في كونها تأتي بعد تتويج الزرق بلقب كأس الأمم الأوروبية 2020 على حساب المنتخب الإنجليزي .

بالإضافة إلى نجاح كتيبة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني في الإطاحة بأبطال كأس العالم 2010 من دور نصف النهائي في يورو 2020 بعد الفوز بركلات الترجيح (4-2) وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

في السطور المقبلة نتناول موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا والقنوات الناقلة ، فضلًا عن تاريخ المنتخبين مع البطولة الأوروبية حديثة العهد وكذلك مشوارهما في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية 2019/2020 ، بالإضافة تاريخ مواجهات إيطاليا وإسبانيا في شتى المسابقات .

مباراة إيطاليا وإسبانيا

مجددًا تجمع بطولة أخرى، في الإطار الأوروبي أيضًا منتخبا إيطاليا وإسبانيا ، والتي يسعى خلالها الإسبان للثأر من هزيمتهم في النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية ( يورو 2020 )، والتي توج الماتادور بلقبها 3 مرات، منها مرتين متتاليتين في 2008 و2012.

أما الطليان، فيسعون لتأكيد أفضليتهم وأحقيتهم أولًا بالتتويج بلقب Euro 2020 والتي تخطوا خلالهما كما أسلفنا المنتخب الإسباني في نصف النهائي بركلات الجزاء، لتعقبها مواجهة أقوى أمام الإنجليز وانتهت بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي (1-1) في الوقت الأصلي والإضافي للقاء.

وعلى صعيد تاريخ مشاركات إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية ، فكما هو معلوم فقد أقيمت نسخة واحدة من البطولة في موسم 2018/2019 ، وتوج المنتخب البرتغالي بلقبها على حساب هولندا (1-0)، ونجح حينها رفقاء رونالدو في تخطي دور المجموعات عن المجموعة A3 على حساب إيطاليا وبفارق 3 نقاط فقط، لتودع إيطاليا البطولة وتتأهل البرتغال إلى دور نصف النهائي.

وفي النسخة الحالية من بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي تعرضت لارتباك في مواعيد مبارياتها، بسبب ظروف جائحة كورونا ، نجح منتخب إيطاليا لكرة القدم في تخطي مرحلة المجموعات (والمقامة بنظام الذهاب والإياب) بنجاح برصيد 12 نقطة وصافي (5) أهداف، وذلك عن المجموعة A1.

وتمكن الآتزوري من تحقيق الفوز في 3 مباريات على حساب هولندا بهدف، ثم بولندا والبوسنة والهرسك بنتيجة واحدة (2-0)، فيما تعادل في 3 مواجهات مع بولندا سلبيًا، وإيجابيًا بنتيجة (1-1) مع البوسنة والهرسك وهولندا.

في المقابل، وعلى غرار إيطاليا، فشل منتخب إسبانيا لكرة القدم في عبور دور المجموعات في مشاركته الأولى بدوري الأمم الأوروبية ، بعدما حل وصيفًا أيضًا في المجموعة A4 خلف المنتخب الإنجليزي ، بعد أن جمع الماتادور 6 نقاط فقط متخلفًا عن الأسود الثلاثة بنقطة واحدة.

أما في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية ، فقد نجح الماتادور في اعتلاء صدارة المجموعة A4 متفوقًا على المانشافت، بعدما جمع 11 نقطة وصافي (10) أهداف.

وتمكنت إسبانيا من الفوز في 3 مباريات على حساب أوكرانيا (4-0) ثم سويسرا (1-0) وألمانيا (6-0)، فيما تعادل في مباراتين بنتيجة (1-1) مع ألمانيا وسويسرا (1-1)، وخسرت في مباراة واحدة أمام أوكرانيا (0-1).

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت القاهرة وإيطاليا وإسبانيا، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة إيطاليا وإسبانيا ، فقد أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى الحكم الألماني الدولي فيليكس بيريتش مهمة القيادة التحكيمية للقاء المرتقب في بطولة أمم أوروبا .

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل فعاليات وأحداث اللقاء عبر فضائية beIN Sports premium 1 HD .

وحول معلق مباراة إيطاليا وإسبانيا فقد أولت الشبكة الرياضية القطرية إلى المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى تاريخ مشاركات المنتخبين في بطولة دوري الأمم الأوروبية ومشوار الفريقين في النسخة الحالية من البطولة.